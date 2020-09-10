Львов – один из красивейших городов Украины. Здесь каждая уличка имеет свою изюминку, поэтому неудивительно, что в таком особом уголке страны появляется желание фотографировать и не только достопримечательности, но и себя на их фоне.

Travel24 предлагает вам несколько мест, которые поразят своей красотой и помогут сделать красивые фотографии.

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Доминиканский собор

Где: Музейная площадь, 1

От одного взгляда на это место влюбляешься в город Льва! Этот собор облюбовали Instagram-пользователи. Фото у дверей храма уже стало своеобразным must have среди туристов. Даже селфи у Оперного уже не в тренде. Если есть фотография возле Доминиканского собора – значит, был во Львове.

Tante Sophie cafe escargot

Где: улица Друкарская, 6а

Пройти эти синие двери, не сделав фото, не может ни один турист. Каждая девушка желает дополнить профиль своего Instagram фотографией у уютного кафе в лучших традициях французского Прованса.

Итальянский дворик

Где: площадь Рынок, 6

В этом месте царит атмосфера средневековой Италии, так как более 500 лет назад здесь работали опытные архитекторы из Италии. Здесь между колонн и статуй вы сможете выпить чашечку кофе, а также запечатлеть этот момент колоритной фотографией.

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Дворец Потоцких

Где: улица Коперника, 15

Одно из самых примечательных и красивых мест для фото на фоне архитектуры – Дворец Потоцких. Вокруг сооружения есть прекрасная зеленая зона, где можно отдохнуть. Это место позволит вам сделать шикарные, точнее – королевские снимки.

Армянский дворик

Где: улица Армянская, 7/13

Место съемок советской экранизации "Трех мушкетеров". На уютном переулке площадью каких-то нескольких квадратных метров уютно разместились кафедральный собор, скульптуры, колокольня, дворец архиепископов и женский монастырь. Фото здесь получаются отличные.

Обязательно посетите эти места и сделайте невероятные атмосферные снимки!