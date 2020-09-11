Сегодня велотрипы – новый тренд, который покорил Украину. Путешествовать на двухколесном железном коне не только круто, но и полезно для здоровья. Однако, чтобы поездка прошла хорошо, необходимо взять с собой некоторые вещи, которые помогут вам в путешествии.

Travel24 составил список из 10 вещей, которые понадобятся в велопутешествии.

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Палатка

Одно из самого главного – палатка должна быть водостойкой. Важно, чтобы она была двотентовой, с дюралюминиевыми дугами и надежными оттяжками. Ее необязательно покупать – можно взять в аренду.

Одежду

Из одежды в набор для длительного велопохода лучше взять два типа вещей: для езды и отдыха. Вам понадобится несколько комплектов нижнего белья, теплый свитер и водонепроницаемая куртка, а также запасная пара обуви на случай, если первая намокнет или порвется. От солнца поможет бейсболка, от комаров и клещей в лесу спасет бандана.

Спальник и матрас

Спать на голой земле – удовольствие сомнительное. Учтите толщину матраса: чем холоднее погода, тем толще должен быть.



Зафиксируйте спальник впереди руля / twentysix.ru

Еда

Для походных условий нужно брать еду на один-два дня. Опытные райдеры рекомендуют крупу (гречку и овсяные хлопья) и макаронные изделия из твердой пшеницы, тушенку в жестяных банках и сладости для восстановления углеводов, например, сухофрукты или сгущенное молоко. Воды необходимо взять с собой ровно столько, сколько вам хватит до пункта, где вы сможете восстановить ее запасы.

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Средства гигиены

В зависимости от продолжительности путешествия и условий необходимо взять с собой – зубную щетку и пасту, мыло, пакетики с шампунем, влажные салфетки. Не лишним будет рулон полиэтиленовых пакетов для мусора, в которые можно спрятать вещи во время дождя.

Аптечка

В ней должен быть бинт, перекись водорода, пластырь, несколько таблеток обезболивающего, активированный уголь. Аптечку надо заворачивать в пакет, чтобы она не промокла и не загрязнилась, или же покупать уже водоотталкивающий вариант.

Ремонтный набор

Набор инструментов для ремонта велосипеда в дороге – обязательный пункт из списка вещей, без которых весь поход рискует сорваться. В путешествии прокол камеры случается довольно часто, поэтому у вас с собой должен быть клей, заплатки, запасная камера и инструменты, чтобы ее поменять. Не забудьте компактный насос, который крепится к раме. Несколько запасных спиц примотать к раме с помощью изоляционной ленты.

Для случаев несложных поломок возьмите: разводной ключ, отвертку, масло для цепи, запасные гайки, складной набор шестигранников или комплексный мультитул.

Эти вещи значительно облегчат ваше велопутешествие.