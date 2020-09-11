Сьогодні велотріпи – новий тренд, який підкорив Україну. Подорожувати на двоколісному залізному коні не тільки круто, але й корисно для здоров'я. Проте, щоб поїздка пройшла добре, необхідно взяти із собою певні речі, які допоможуть вам в мандрівці.

Travel24 склав список з 10 речей, які знадобляться у велоподорожі.

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Намет

Одне з найголовнішого – намет повинен бути водостійким. Важливо, щоб він був двотентовим, з дюралюмінієвими дугами та надійними відтяжками. Його не обов'язково купувати – можна взяти в оренду.

Одяг

З одягу в набір для тривалого велопоходу краще взяти два типи речей: для їзди і відпочинку. Вам знадобиться кілька комплектів спідньої білизни, теплий светр і водонепроникна куртка, а також запасна пара взуття на випадок, якщо перша намокне або порветься. Від сонця допоможе бейсболка, від комарів і кліщів в лісі врятує бандана.

Спальник та матрац

Спати на голій землі – задоволення сумнівне. Зважте на товщину матраца: чим холодніша погода, тим товщим має бути.



Зафіксуйте спальник попереду керма / twentysix.ru

Їжа

Для похідних умов потрібно брати їжу на один-два дні. Досвідчені райдери рекомендують крупи (гречку і вівсяні пластівці) і макаронні вироби з твердої пшениці, тушонку в жерстяних банках і солодощі для відновлення вуглеводів, наприклад, сухофрукти або згущене молоко. Води необхідно взяти з собою рівно стільки, скільки вам вистачить до пункту, де ви зможете відновити запаси їжі.

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Засоби гігієни

Залежно від тривалості подорожі і умов, необхідно взяти з собою – зубну щітку і пасту, мило, пакетики з шампунем, вологі серветки. Не зайвим буде рулон поліетиленових пакетів для сміття, в які можна заховати речі під час дощу.

Аптечка

У ній має бути бинт, перекис водню, пластир, кілька таблеток знеболювального, активоване вугілля. Аптечку треба загортати в пакет, щоб не промокла і не забруднилася, або ж купувати вже водовідштовхувальний варіант.

Ремонтний набір

Набір інструментів для ремонту велосипеда в дорозі – обов'язковий пункт зі списку речей, без яких весь похід ризикує зірватися. У подорожі прокол камери трапляється досить часто, тому у вас з собою повинен бути клей, латочки, запасна камера і інструменти, щоб її поміняти. Не забудьте компактний насос, який кріпиться до рами. Кілька запасних спиць примотати до рами за допомогою ізоляційної стрічки.

Для випадків нескладних поломок візьміть: розвідний ключ, викрутку, масло для ланцюга, запасні гайки, складаний набір шестигранників або комплексний мультитул.

Ці речі значно полегшать вашу велоподорож.