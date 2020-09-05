Люди все частіше надають перевагу пересуванню містом на велосипедах, а не на машині. Так є можливість не тільки уникати заторів, а ще й покращити власне здоров’я. Тож якщо Ви власник двоколісного залізного коня, Вам знадобляться поради, які стосуються цього транспорту.

Travel24 поділиться секретами та хитрощами, які зроблять життя велосипедиста комфортнішим.

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Бережіть систему передач

Відомо, що через певний проміжок часу система перемикання передач втрачає свою чіткість. Щоб цього уникнути, рекомендується після кожного катання скидати швидкості, що дозволить прибрати напругу з тросів.

Закріплюйте смартфон

Сьогодні, напевно, ніхто не виходить з дому без телефону. Щоб закріпити його на кермі велосипеда, рекомендується для початку взяти гумовий чохол і прив'язати його до керма тонким дротом і потім вставити телефон на місце. Або складіть дві канцелярські резинки разом і перекрутіть їх вісімкою на кермі, телефон покладіть зверху і закріпіть резинками (спершу натягніть верхню частину петлі на телефон, а потім нижню просуньте під кермом і зачіпіть на іншу частину гаджета).



Закріплення смартфона на кермі за допомогою канцелярських резинок / bober.ru

Гальмуйте правильно

Якщо потрібно різко загальмувати, не робіть це за допомогою заднього гальма, оскільки у нього невисока ефективність і це може привести до того, що велосипед просто занесе. При використанні тільки переднього гальма, існує величезний ризик перекинутися. Кращий варіант – натискання двох гальм одночасно, причому рух рукою повинен бути імпульсним. Ще одна перевага саме такого способу гальмування полягає в тому, що колодки зношуються не так швидко.

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Користуйтеся схованкою

Бувають ситуації, коли в дорозі раптом знадобилися гроші, а гаманець залишився вдома. У цей момент можна скористатися сховком, який є в кожному велосипеді. Зніміть заглушки, що знаходяться в кінці керма, і покладіть туди купюри або інші дрібні речі і тоді поверніть заглушки на місце.



Зніміть заглушки на кермі у цьому місці / bober.ru

Бережіться від крадіжки

Крадіжка велосипеда – поширене явище, і тросик не рятує, яким багато людей закріплюють за колесо. Злодій може просто "перекусити" тонкий трос плоскогубцями або ж відкрутити колесо і забрати з собою раму. Корисна порада, що стосується цієї ситуації – використовуйте товстий трос, який потрібно кріпити, приєднуючи і раму, і колесо. Ще один варіант непоганий захисту – U-подібний замок, причому найкраще кріпити відразу два. Одним замком пристебніть колесо, а іншим – раму.

Закріплюйте пляшку

Наступний лайфхак стане в нагоді тим, хто часто під час велосипедних прогулянок купує воду в пляшках. Щоб не тримати ємність в руках, можна скористатися тросом, яким зазвичай кріплять велосипед на стоянках для безпеки. Спочатку з пляшки слід випустити все повітря, а потім, протягніть її через трос, який потрібно два рази обкрутити навколо рами. Після цього трохи потрусіть велосипед, щоб пляшка добре закріпилася.



Закріплення пляшки навколо рами / bober.ru

Користуйтеся цими лайфхаками і помітите як Ваше велосипедне життя стане легше.