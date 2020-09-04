Прогулюючись культурною столицею України Ви будете здивовані дивовижними історичними пам’ятками, які тут розташовані. Проте, все обійти не вдасться, тому відмінним способом краще пізнати Львів і гарно провести час буде велопоїздка.

Travel24 підготував для Вас кілька наймальовничіших місць Львова та околиць, які варто відвідати під час велопрогулянки.

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Примітка: Якщо у Вас немає велосипеда – не проблема. Тут добре розвинений велопрокат. Є декілька пунктів: площа Ринок, однойменний магазин в ТК Шувар, проспект Свободи та система Nextbike. Для оренди транспорту знадобиться паспорт або водійське посвідчення, а в деяких місцях потрібно буде залишити заставу.

Площа Ринок

Вузькі вулички ідеально підходять для прогулянок на велосипедах. Можна покататися по центру міста. Проїдьтеся повз Домініканського собору, Дому легенд або Львівського оперного театру. В цілому міська інфраструктура дозволяє без проблем дістатися практично до будь-яких пам’яток.



Площа Ринок / lviv.travel



Домініканський собор / ukraine-is.com

Високий замок

Зручно підніматися на велосипеді і до Високого замку. Тут добре обладнана дорога на вершину як для людей, так і для їх транспорту, тому Ви швидко підкорите Замкову гору, де відкриваються мальовничі краєвиди на все місто.



Панорама Львова з оглядового майданчика Високого замку / inlviv.in.ua

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Парки Львова

Також можете попрактикуватися або провести час в своє задоволення – у Львові досить парків і зелених куточків: Стрийський парк (по нижній і верхній терасах проходять маршрути різної складності, а також є саморобні доріжки). Не забудьте покататися і по алеях інших: парку Цитадель, парку ім. Франка, парку Знесіння, Горіхового гаю.



Парк ім. Івана Франка / tvoemisto.tv

А ще можна виїхати за межі Львова, адже легкий одноденний виїзд за місто буде цікавішим.

Винниківське озеро

15 кілометрів від Львова на Вас чекає приємний відпочинок на скелях. Також тут можна організувати пікнік, бо до послуг відпочиваючих кафе, альтанки, столики, лавочки, будиночки з заготовленими дровами, спортінвентар, душові кабіни.



Винниківське озеро / tvoemisto.tv

Ясниський кар’єр

Сосновий ліс, піщаний кар’єр, чисте та глибоке озеро. 15-17 кілометрів в одну сторону. Їхати варто через Брюховичі і в напрямку Ясниська через Бірки.



Ясниський кар'єр / extreme.lviv.ua

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Старе Село

Тут збереглися мури старого замку. Це 20 км в одну сторону, але по прекрасній трасі середньої завантаженості. Потрібно їхати до кінця вул. Зеленої, аж до виїзду з міста і далі-далі в напрямку Бібрки до повороту праворуч.



Руїни Старосільського замку / uk.wikipedia.org

Раковець

За 23 кілометри від Львова розташовано цілюще джерело. Сюди краще їхати через Пустомити, щоб поєднати рух по завантаженій міжнародній трасі з простішою та приємнішою другорядною дорогою. Або ж можна одразу в Пустомити доїхати електричкою, а потім – безлюдною поганенькою дорогою повз села Милошевичі і Хоросно виїхати на міжнародну трасу в напрямку Раковця. А вже місцеві залюбки розкажуть де джерело.



Цілюще джерело в Раковці / lviv.vgorode.ua

Цікавої велоподорожі та щасливої дороги!