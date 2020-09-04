Прогуливаясь культурной столицей Украины Вы будете удивлены прекрасными историческими памятниками, которые здесь расположены. Однако, все обойти не удастся, поэтому отличным способом лучше узнать Львов и хорошо провести время будет велопоездка.

Travel24 подготовил для Вас несколько живописных мест Львова и окрестностей, которые стоит посетить во время велопрогулки.

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Примечание: Если у Вас нет велосипеда – не проблема. Здесь хорошо развит велопрокат. Есть несколько пунктов: площадь Рынок, одноименный магазин в ТК Шувар, проспект Свободы и система Nextbike. Для аренды транспорта понадобится паспорт или водительское удостоверение, а в некоторых местах нужно будет оставить залог.

Площадь Рынок

Узкие улицы идеально подходят для прогулок на велосипедах. Можно покататься по центру города. Проедьтесь мимо Доминиканского собора, Дома легенд или Львовского оперного театра. В целом городская инфраструктура позволяет без проблем добраться практически до любых достопримечательностей.



Площадь Рынок / lviv.travel



Доминиканский собор / ukraine-is.com

Высокий замок

Удобно подниматься на велосипеде и до Высокого замка. Здесь хорошо оборудована дорога на вершину как для людей, так и для их транспорта, поэтому Вы быстро покорите Замковую гору, где открываются живописные виды на весь город.



Панорама Львова со смотровой площадки Высокого замка / inlviv.in.ua

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Парки Львова

Также можете попрактиковаться или провести время в свое удовольствие – во Львове достаточно парков и зеленых уголков: Стрыйский парк (по нижней и верхней террасах проходят маршруты различной сложности, а также самодельные дорожки). Не забудьте покататься и по аллеям других: парка Цитадель, парке им. Франка, парке Вознесения, Ореховой роще.



Парк им. Ивана Франка / tvoemisto.tv

А еще можно выехать за пределы Львова, ведь легкий однодневный выезд за город будет интересным.

Винниковское озеро

15 километров от Львова Вас ждет приятный отдых на скалах. Также здесь можно организовать пикник, потому что к услугам отдыхающих кафе, беседки, столики, лавочки, домики с заготовленными дровами, спортинвентарь, душевые кабины.



Винниковское озеро / tvoemisto.tv

Ясниский карьер

Сосновый лес, песчаный карьер, чистое и глубокое озеро. 15-17 километров в одну сторону. Ехать стоит по Брюховичам и в направлении Ясниска через Бирки.



Ясниский карьер / extreme.lviv.ua

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Старое Село

Здесь сохранились стены старого замка. Это 20 километров в одну сторону, но по прекрасной трассе средней загруженности. Нужно ехать до конца ул. Зеленой, до выезда из города и дальше-дальше в направлении Бибрки до поворота направо.



Руины Старосельского замка / uk.wikipedia.org

Раковец

За 23 километра от Львова находится целебный источник. Сюда лучше ехать Пустомытами, чтобы совместить движение по загруженной международной трассе с простой и приятной второстепенной дорогой. Или же можно сразу в Пустомыты доехать электричкой, а затем – безлюдной плохой дорогой мимо села Милошевичи и Хоросно выехать на международную трассу в направлении Раковца. А уже местные охотно расскажут где источник.



Целебный источник в Раковце / lviv.vgorode.ua

Интересного велопутешествия и счастливого пути!