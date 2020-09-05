Люди все чаще предпочитают передвижению по городу на велосипедах, а не на машине. Так есть возможность не только избегать пробок, но и улучшить свое здоровье. Поэтому если Вы владелец двухколесного железного коня, Вам пригодятся советы, касающиеся этого транспорта.

Travel24 поделится секретами и хитростями, которые сделают жизнь велосипедиста комфортнее.

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Берегите систему передач

Известно, что через определенный промежуток времени система переключения передач теряет свою четкость. Чтобы этого избежать, рекомендуется после каждого катания сбрасывать скорости, что позволит убрать напряжение из тросов.

Крепите смартфон

Сегодня, наверное, никто не выходит из дома без телефона. Чтобы закрепить его на руле велосипеда, рекомендуется для начала взять резиновый чехол и привязать его к рулю тонкой проволокой и затем вставить телефон на место. Или сложите две канцелярские резинки вместе и перекрутите их восьмеркой на руле, телефон положите сверху и закрепите резинками (сначала натяните верхнюю часть петли на телефон, а затем нижнюю просуньте под рулем и зацепите на другую часть гаджета).



Крепление смартфона на руле с помощью канцелярских резинок / bober.ru

Тормозите правильно

Если нужно резко затормозить, не делайте это с помощью заднего тормоза, поскольку у него невысокая эффективность и это может привести к тому, что велосипед просто занесет. При использовании только переднего тормоза, существует огромный риск перевернуться. Лучший вариант – нажатие двух тормозов одновременно, причем движение рукой должно быть импульсным. Еще одно преимущество именно такого способа торможения заключается в том, что колодки изнашиваются не так быстро.

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Пользуйтесь тайником

Бывают ситуации, когда в дороге вдруг понадобились деньги, а кошелек остался дома. В этот момент можно воспользоваться убежищем, которое есть в каждом велосипеде. Снимите заглушки, которые находятся в конце руля, и положите туда купюры или другие мелкие вещи и тогда верните заглушки на место.



Снимите заглушки на руле в этом месте / bober.ru

Берегитесь от кражи

Кража велосипеда – распространенное явление, и тросик не спасает, которым многие люди закрепляют за колесо. Вор может просто "перекусить" тонкий трос плоскогубцами или открутить колесо и забрать с собой раму. Полезный совет, касающийся этой ситуации – используйте толстый трос, который нужно крепить, присоединяя и раму, и колесо. Еще один вариант неплохой защиты – U-образный замок, причем лучше всего крепить сразу два. Одним замком пристегните колесо, а другим – раму.

Крепите бутылку

Следующий лайфхак пригодится тем, кто часто во время велосипедных прогулок покупает воду в бутылках. Чтобы не держать емкость в руках, можно воспользоваться тросом, которым обычно крепят велосипед на стоянках для безопасности. Сначала из бутылки следует выпустить весь воздух, а затем проведите ее через трос, который нужно два раза обвести вокруг рамы. После этого немного встряхните велосипед, чтобы бутылка хорошо закрепилась.



Крепление бутылки вокруг рамы / bober.ru

Пользуйтесь этими лайфхаками и заметите как Ваша велосипедная жизнь станет легче.