Як велосипедисту вберегти себе на дорозі: правила дорожнього руху
Велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху. Щоб уникнути непорозумінь на дорозі – він зобов'язаний знати й дотримуватися правил руху.
Travel24 нагадає правила руху, які повинен переслідувати кожен велосипедист.
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Вимоги до велосипедистів під час руху проїзною частиною
Лише особи, що досягли 14-річного віку, мають право рухатися по проїзній частині.
Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.
Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини, в один ряд. Виїжджати з крайньої правої смуги можна для виконання об’їзду перешкод.
Рухайтеся велодоріжками / tvoemisto.tv
Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти мають поступитися іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.
Попереджувальні знаки під час руху проїзною частиною
Витягнута права рука – поворот або перестроювання праворуч.
Витягнута ліва рука – поворот або перестроювання ліворуч.
Попереджувальні знаки під час руху / zaxid.net
Піднята догори або опущена вниз будь-яка рука – зупинка.
Під час руху проїзною частиною велосипедистам забороняється
- Їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей
- Рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих)
- Їздити по зустрічній смузі
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- Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, якщо поруч є велосипедна доріжка
- Переїжджати пішохідний перехід – потрібно злізти з велосипеда й перейти дорогу
Злізьте з велосипеда та перейдіть дорогу у такий спосіб / velife.ru
- Рухатися дорогою в темний час доби без включеної фари й світловідбивачів.
Дотримуйтеся правил руху та будьте обережні на дорозі!