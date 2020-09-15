Велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху. Щоб уникнути непорозумінь на дорозі – він зобов'язаний знати й дотримуватися правил руху.

Travel24 нагадає правила руху, які повинен переслідувати кожен велосипедист.

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Вимоги до велосипедистів під час руху проїзною частиною

Лише особи, що досягли 14-річного віку, мають право рухатися по проїзній частині.

Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.

Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — крайньою правою смугою проїзної частини, в один ряд. Виїжджати з крайньої правої смуги можна для виконання об’їзду перешкод.



Рухайтеся велодоріжками / tvoemisto.tv

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти мають поступитися іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.

Попереджувальні знаки під час руху проїзною частиною

Витягнута права рука – поворот або перестроювання праворуч.

Витягнута ліва рука – поворот або перестроювання ліворуч.



Попереджувальні знаки під час руху / zaxid.net

Піднята догори або опущена вниз будь-яка рука – зупинка.

Подавати сигнали рукою слід завчасно і припиняти безпосередньо перед виконанням маневру. При їзді у групі знаки першим подає ведучий, а члени групи їх негайно повторюють.

Під час руху проїзною частиною велосипедистам забороняється

Їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей

Рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих)

Їздити по зустрічній смузі

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Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, якщо поруч є велосипедна доріжка

Переїжджати пішохідний перехід – потрібно злізти з велосипеда й перейти дорогу



Злізьте з велосипеда та перейдіть дорогу у такий спосіб / velife.ru

Рухатися дорогою в темний час доби без включеної фари й світловідбивачів.

Дотримуйтеся правил руху та будьте обережні на дорозі!