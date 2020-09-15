С каждым годом Одесса завоевывает звание самого популярного курорта Украины. Она яркая, удивительная и интересная, независимо от времени года. Осенью здесь традиционно начинается бархатный сезон. Это период, когда цены на отдых снизились и туристов на пляжах уже не так много. Несмотря на то, что осень бывает прохладной, в сентябре и октябре все же удается еще поймать теплые дни.

Travel24 собрал для вас полезную информацию, которая поможет удачно организовать путешествие.

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Как добраться и какую машину выбрать?

Доехать до Одессы чрезвычайно легко, сделать это можно в любой способ. Но самый удобный и быстрый – собственным авто. Все очень просто – включите навигатор и доверьтесь ему.

Не забывайте о правильном выборе автомобиля для этой поездки. Основными характеристиками должны быть: комфорт, экономичность, безопасность, вместительность и инновационность. Вот несколько вариантов, которые соответствуют этим критериям:

Авто для большой семьи

Если вы решили ехать в Одессу большой компанией, то идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ. В ней может поместиться 4-6 человек. При создании KODIAQ чешский производитель использовал каждый квадратный сантиметр, поэтому ее габариты уместились в класс среднеразмерных SUV, таким образом все пассажиры будут чувствовать себя комфортно, ведь места предостаточно.



Семь сидений в салоне / skoda-auto.ua

Поскольку в отпуск нужно взять с собой много вещей, тем более в путешествие с детьми – большая вместимость багажника становится одним из главных критериев комфортного путешествия. Эта модель имеет самый большой багажник в своем классе – объем достигает 720 литров, а при сложенных сиденьях – 2065 литров, поэтому сможете брать с собой все, что угодно.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Высокую эффективность здесь обеспечивают современные дизельные и бензиновые двигатели, расход топлива которых в среднем составляет лишь от 5,10 литров на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KODIAQ набирает от 8,2 секунды. А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. SKODA KODIAQ удобно передвигаться не только по городу, но и грунтовых дорогах и гравийном покрытии.

Авто для труднодоступных мест

Конечно, вы не будете сидеть весь отдых на одном месте, а захотите выехать за пределы города. И если решите поехать на Куяльницкий, Хаджибейский или другие лиманы вблизи Одессы, тогда вам понадобится автомобиль для мест, где трудно проехать, потому что дорога здесь не в лучшем состоянии. Ваш выбор – SKODA KAROQ, экономный, безопасный и компактный внедорожник. Эта модель позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А разгон до ста километров в час двигатель KAROQ набирает от 7,4 секунды.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Особенностью является OFF ROAD – это режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. В багажник вы сможете компактно сложить вещи каждого из пассажиров, поскольку багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями).



Багажное отделение в SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Также эта модель минимизирует потенциальные риски: 9 подушек безопасности и DRIVER ALERT – контроль водителя, который отслеживает степень его усталости и предупреждает о необходимости отдыха. Поэтому вы можете быть уверены в своей безопасности и безопасности ваших детей, когда отправляетесь в дальнюю дорогу.

Авто для передвижения по городу

Если же вы не планируете выезжать за пределы Одессы, а познавать город изнутри, то сосредоточьтесь на SKODA KAMIQ – модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

SKODA KAMIQ вы доедете до Одессы гораздо быстрее, потому что она может быть оснащена передовыми технологиями: Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Если любите динамичность за рулем, тогда вы будете в восторге.

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Также если вы ценитель не только пассивного, но и активного отдыха, то в каждой из этих моделей является возможность транспортировки велосипеда. Это позволит вам покататься в окрестностях Одессы, и посмотреть на город с другой стороны.



Заднее крепление для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua





Верхнее крепление для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Жилье в Одессе: где остановиться?

Выбор курортного жилья в Одессе большой, поэтому найти место проживания несложно. Здесь можно остановиться как в хостеле или в однокомнатной квартире, так и в элитном отеле, с видом на море или коттеджи с личным бассейном, но это удовольствие не из дешевых. Если вы ищите недорогое жилье, тогда вам лучше рассмотреть частный сектор и отдаленные от моря и центра районы. Насчет дорогого жилья, то оно расположено в исторической части города и в приморских районах: Ланжерон, Приморский, Аркадия.

Одними из вариантов среди туристов: (цены указаны с человека в сутки)

Частный сектор "Райский уголок" – от 100 грн.

Хостел "Хипстел" – от 200 грн.

Минигостиница "Монреаль" – от 450 грн.

Отель "Александровский" – от 600 грн.

Отель "Nemo Resort & Spa" для людей с "толстым" кошельком – от 6000 грн.

Если обобщить, то остановиться в Одессе можно по разной цене: от 200 до 7000 гривен и выше, все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить на жилье.

Куда пойти?

В городе огромный выбор различных видов досуга: с детьми можно сходить в контактный зоопарк, дельфинарий или аквапарк. Если вас застала плохая погода, то занятие себе найдете точно.

Контактный зоопарк "Макки-Пакко" предлагает несколько новый способ коммуникации с животными. Их условия пребывания здесь позволяют посетителю лично пообщаться с каждым жителем зоопарка. Они приученными, поэтому саму идут на прямой контакт, чтобы поиграть с вами.

Стоимость входа – 115 гривен

Кроме контактного, в Одессе есть еще обычный зоопарк, где живут виды животных, которые занесены в Красную книгу Украины. Одесский зоопарк – единственный в Украине, где удачно размножаются индийские слоны. Здесь вы можете увидеть: леопардов, туркменских куланов, европейских муфлонов и многих других. Также на территории расположен акватеррариум.

Детский билет – 50 гривен, взрослый – 70 грн. Также здесь можно заказать экскурсию стоимостью 100 грн.

Дельфинарий "Немо" предлагает ежедневные шоу и романтические ночные в субботу. Здесь лучшая шоу-программа в Европе с участием дельфинов семейства афалин, североамериканских морских котиков и львов. Также можно поплавать вместе с дельфинами, погрузиться на дно бассейна с инструктором по дайвингу, сделать фото и пройти курс дельфинотерапии.

Стоимость билета шоу – 300 гривен; 10 минут плавания с дельфином – 3000 гривен, а 3-х часовой дайвинг вместе с дельфином – 4000 грн.

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Аквапарк "Одесса" занимает 7 километров территории. Здесь построены горки, которые достигают 19-метровой высоты. Есть бассейн с волнами, детские аквагородок, искусственная река с постоянным течением 5 км / ч, 5 бассейнов, 27 водных аттракционов, 5 гидромассажных зон, 6 зон для загара и песчаный пляж. Также является пилинг рыбами в Fish Spa. Но из-за огромного количества посетителей будьте готовы к очередям, которые могут длиться и полчаса.

Взрослый билет – 600 гривен, детский – 400 грн. VIP-зона – 900 гривен за взрослого и 600 гривен за ребенка.

Что интересного в Одессе?

Тысячи туристов ежегодно едут сюда не только отдохнуть, но и посетить культурные достопримечательности города, сделать сотни уникальных фото на память. Здесь множество культурных, исторических и архитектурных мест. Известная Потемкинская лестница, Оперный театр – это то, с чем ассоциируется Одесса, но есть кое-что, о чем вы, возможно, не знали и даже не догадывались.

Национальный театр оперы и балета заинтересует вас, даже если вы не являетесь большим любителем ни оперы, ни балета. Почему? Во-первых, он является старейшим из всех оперных театров в Украине и построен тем самым де Ришелье, поэтому долгое время показывал исключительно итальянские представления. Во-вторых, журнал Forbes включил его в перечень самых необычных достопримечательностей Восточной Европы. Здесь в разное время дирижировали Чайковский, Рахманинов, пели Федор Шаляпин, Соломия Крушельницкая, танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан. А Александр Пушкин вспоминал Одесский театр в романе "Евгений Онегин". Для желающих окунуться в необычную, загадочную атмосферу театра, пройтись его роскошными залами и коридорами, посетить музейную экспозицию, познакомиться с историей театра, можно посетить экскурсии.

Стоимость билета – 150 гривен с человека (дети до 5 лет – бесплатно).

Еще одна визитная карточка Одессы – Потемкинская лестница. Уникальный проект графа Воронцова в подарок своей жене Елизавете. Лестница была построена многие десятилетия назад, но до сих пор удивляет даже опытных туристов. Она насчитывает 192 ступени и входит в десятку самых красивых в Европе. Для того, чтобы подняться, необходимо преодолеть целых 10 пролетов. Одесситы каждый год устраивают здесь спортивное мероприятие – в забеге на время, участие могут принять все. Также стоит упомянуть, что эта лестница украшает кадры десятков фильмов.

Перейдем к нестандартным одесским памятникам архитектуры:

Одной из самых популярных локаций для фото среди туристов в Одессе является арт-объект Дом солнца на пляже Ланжерон. Это прототип старых бронзовых дверей, которые были на входе в парадное по улице Ришельевской. Скульптор Михаил Рева создал Дом солнца, чтобы именно через "дверь" этого "дома" в Одессу каждое утро "заходило" солнце. "Пусть эти двери будут парадным входом в Дом солнца. И пусть, подходя к ним, люди загадывают свои заветные желания. Они обязательно исполнятся!" – убежденно заявляет автор.



Дом солнца на пляже Ланжерон в Одессе / odessa.net.ua

Туристы отмечают еще одну очень интересную достопримечательность в Одессе – памятник Дарту Вейдеру, темному Лорду из фильма "Звездные войны". Кстати, это первый памятник в мире, посвященный этой фигуре. История его возникновения тоже уникальна: в связи с законом о декоммунизации подлежат демонтажу все памятники, связанные с эпохой коммунизма, поэтому известный местный скульптор Александр Милов превратил заводской памятник Владимиру Ленину, в темного Лорда. Что интересно, в его голову встроен беспроводной передатчик интернета, поэтому это привлекает посетить его еще больше.



Памятник Дарту Вейдеру в Одессе / img.gazeta.ru

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Недавно была написана фреска "Geneva art wall", которая появилась в маленьком дворике Одессы на трехэтажном доме общей площадью 330 квадратных метров, и сразу же стала обязательной для посещения. На ней изображен Остап Бендера, Пушкин, Утесов, Жванецкий и другие вымышленные и реальные герои, которые имеют отношение к городу. Она стала крупнейшей в Украине, рекордные размеры были зафиксированы Национальным реестром рекордов Украины. Предыдущий рекорд принадлежал Киеву – 255 квадратных метров стены дома.



Фреска Geneva art wall в Одессе / Униан

Колоритная Одесса-мама ждет вас в гости!