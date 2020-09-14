Самостоятельное путешествие надо спланировать заранее. Ведь есть много моментов, о которых стоит позаботиться: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений. Существует множество приложений, которые будут полезными при путешествии.

Travel24 собрал для вас базовые бесплатные мобильные приложения, с которыми вы точно ничего не забудете и не потеряетесь в путешествии.

Интересно: Туристу на заметку: что можно, а чего не стоит делать в популярных странах мира

Билеты и аэропорты

Путешествие начинается с покупки билетов.

Skyscanner, Hopper, Kiwi и Tickets.ua – популярные сервисы для поиска дешевых авиабилетов.

GateGuru расскажет об аэропорте, в котором вы остановились. Если у вас длинная пересадка, то вы сможете найти себе занятие.

Такое приложение, как LoungeBuddy, покажет зоны отдыха в разных аэропортах мира со списком предлагаемых ими услуг.



LoungeBuddy / technabob.com

FlightAware – поможет следить за самолетом, оценить время его прибытия и покажет, где он находится.

Во многих авиакомпаний, таких как Wizz Air и Ryanair, есть свои мобильные приложения. И если они есть, лучше покупать билеты через них. Удобно проходить онлайн-регистрацию на рейс, и посадочный талон всегда под рукой, даже в офлайн-режиме.

Жилье

Следующее по важности это, конечно же, жилье. Без него вы просто не сможете себя комфортно чувствовать в городе, буквально оставаясь на улице.

Booking и Airbnb – сервисы популярны, их знают многие путешественники, активно используя, чтобы забронировать отель или квартиру. Плюс в том, что здесь в основном бесплатное бронирование и его отмена, а жилье оплачиваете непосредственно во время заселения.

OneFineStay – это Airbnb для состоятельных путешественников, который предлагает жилье по таким же высоким ценам.



OneFineStay / luggagehero.com

Hotel Tonight полезен для любителей спонтанных путешествий, поскольку дает возможность бронировать отели с минуты на минуту.

Couchsurfing Travel App – регистрируйтесь и ищите хостов, которые примут вас у себя дома бесплатно. Это еще и крутая возможность познакомиться с местными жителями, которые посоветуют, как круто провести время в городе, или даже погуляют с вами и проведут экскурсию.

Смотрите также: 7 городов, построенных на скалах: впечатляющие фото

Транспорт

Если вы планируете активный отдых, подумайте о передвижении заранее.

Uber и Bolt – бюджетные такси. Однако, убедитесь есть ли в городе, где вы находитесь, эти сервисы. Если нет, то выясните о других больше.

BlaBlaCar для тех, кто ищет попутчиков или наоборот хочет ими стать.

Mobike – универсальный сервис для проката велосипедов.

Zipcar – сервис для аренды машин посуточно или почасово.



Zipcar / buckstudio.co.uk

GoTrip Driver – аренда машины с водителем, если вы не ездите за рулем, но хотите устроить тур.

Busradar для тех, кто любит путешествовать автобусами.

CityMapper – помогает построить маршрут по городу и подсказывает оптимальный вариант, как добраться из одного места в другое.

Деньги

Эти приложения помогут вам контролировать расходы и экономить в путешествиях.

Budgy – незаменимое приложение, если вы едете с друзьями. Кто-то заплатил за обед, кто-то за аренду машины. Записывайте все общие расходы, а он покажет, кто кому сколько должен.

Expensify – вносите все по категориям, фотографируйте чеки и в конце поездки вы увидите на что сколько потратили.



Expensify / igeeksblog.com

LetyShops – сервис, с помощью которого можно вернуть до 50% средств за туристические покупки, в том числе авиабилеты и жилье.

Развлечения и еда

Эти приложения подскажут чем себя занять, где искать экскурсии и вкусно поесть.

Showaround – поиск местного гида. Здесь вы найдете того, кто покажет город и проведет экскурсию на любой вкус.

izi.TRAVEL – приложение для соло путешествия. Здесь собраны аудиогиды самыми популярными туристическими местами и музеями.

Spottly – визуальный гид наиболее популярными местами в мире. Spottly подает рекомендации мест, учреждений и другой контент в удобном визуальном виде, сопровождая это качественными фото и видео.



Spottly / webintravel.com

Google Arts & Culture – сервис от Google, который покажет все ближайшие к вам музеи, выставки и галереи.

Foursquare – предложит ближайшие заведения питания и отзывы посетителей.

Читайте также: Автомобиль для семейных путешествий: на что обращать внимание выбирая

Общение

Google Translate – в Европе не все говорят по-английски, поэтому стоит скачать переводчик, чтобы лучше понимать друг друга. И не забывайте, что Google Translator умеет переводить написанный текст. Это пригодится, когда надо будет прочитать, например, меню.

SayHi Translate и Duolingo – приложения для изучения языков. Перед поездкой никогда не будет лишним изучить хотя бы несколько базовых фраз на языке страны, в которую вы едете.



Dualingo / mobileappdaily.com

Загружайте эти приложения и ваше путешествие пройдет без лишних волнений, потому что все будет спланировано!