Полезные мобильные приложения, которые облегчат путешествие каждого туриста
Самостоятельное путешествие надо спланировать заранее. Ведь есть много моментов, о которых стоит позаботиться: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений. Существует множество приложений, которые будут полезными при путешествии.
Travel24 собрал для вас базовые бесплатные мобильные приложения, с которыми вы точно ничего не забудете и не потеряетесь в путешествии.
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Билеты и аэропорты
Путешествие начинается с покупки билетов.
Skyscanner, Hopper, Kiwi и Tickets.ua – популярные сервисы для поиска дешевых авиабилетов.
GateGuru расскажет об аэропорте, в котором вы остановились. Если у вас длинная пересадка, то вы сможете найти себе занятие.
Такое приложение, как LoungeBuddy, покажет зоны отдыха в разных аэропортах мира со списком предлагаемых ими услуг.
LoungeBuddy / technabob.com
FlightAware – поможет следить за самолетом, оценить время его прибытия и покажет, где он находится.
Во многих авиакомпаний, таких как Wizz Air и Ryanair, есть свои мобильные приложения. И если они есть, лучше покупать билеты через них. Удобно проходить онлайн-регистрацию на рейс, и посадочный талон всегда под рукой, даже в офлайн-режиме.
Жилье
Следующее по важности это, конечно же, жилье. Без него вы просто не сможете себя комфортно чувствовать в городе, буквально оставаясь на улице.
Booking и Airbnb – сервисы популярны, их знают многие путешественники, активно используя, чтобы забронировать отель или квартиру. Плюс в том, что здесь в основном бесплатное бронирование и его отмена, а жилье оплачиваете непосредственно во время заселения.
OneFineStay – это Airbnb для состоятельных путешественников, который предлагает жилье по таким же высоким ценам.
OneFineStay / luggagehero.com
Hotel Tonight полезен для любителей спонтанных путешествий, поскольку дает возможность бронировать отели с минуты на минуту.
Couchsurfing Travel App – регистрируйтесь и ищите хостов, которые примут вас у себя дома бесплатно. Это еще и крутая возможность познакомиться с местными жителями, которые посоветуют, как круто провести время в городе, или даже погуляют с вами и проведут экскурсию.
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Транспорт
Если вы планируете активный отдых, подумайте о передвижении заранее.
Uber и Bolt – бюджетные такси. Однако, убедитесь есть ли в городе, где вы находитесь, эти сервисы. Если нет, то выясните о других больше.
BlaBlaCar для тех, кто ищет попутчиков или наоборот хочет ими стать.
Mobike – универсальный сервис для проката велосипедов.
Zipcar – сервис для аренды машин посуточно или почасово.
Zipcar / buckstudio.co.uk
GoTrip Driver – аренда машины с водителем, если вы не ездите за рулем, но хотите устроить тур.
Busradar для тех, кто любит путешествовать автобусами.
CityMapper – помогает построить маршрут по городу и подсказывает оптимальный вариант, как добраться из одного места в другое.
Деньги
Эти приложения помогут вам контролировать расходы и экономить в путешествиях.
Budgy – незаменимое приложение, если вы едете с друзьями. Кто-то заплатил за обед, кто-то за аренду машины. Записывайте все общие расходы, а он покажет, кто кому сколько должен.
Expensify – вносите все по категориям, фотографируйте чеки и в конце поездки вы увидите на что сколько потратили.
Expensify / igeeksblog.com
LetyShops – сервис, с помощью которого можно вернуть до 50% средств за туристические покупки, в том числе авиабилеты и жилье.
Развлечения и еда
Эти приложения подскажут чем себя занять, где искать экскурсии и вкусно поесть.
Showaround – поиск местного гида. Здесь вы найдете того, кто покажет город и проведет экскурсию на любой вкус.
izi.TRAVEL – приложение для соло путешествия. Здесь собраны аудиогиды самыми популярными туристическими местами и музеями.
Spottly – визуальный гид наиболее популярными местами в мире. Spottly подает рекомендации мест, учреждений и другой контент в удобном визуальном виде, сопровождая это качественными фото и видео.
Spottly / webintravel.com
Google Arts & Culture – сервис от Google, который покажет все ближайшие к вам музеи, выставки и галереи.
Foursquare – предложит ближайшие заведения питания и отзывы посетителей.
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Общение
Google Translate – в Европе не все говорят по-английски, поэтому стоит скачать переводчик, чтобы лучше понимать друг друга. И не забывайте, что Google Translator умеет переводить написанный текст. Это пригодится, когда надо будет прочитать, например, меню.
SayHi Translate и Duolingo – приложения для изучения языков. Перед поездкой никогда не будет лишним изучить хотя бы несколько базовых фраз на языке страны, в которую вы едете.
Dualingo / mobileappdaily.com
Загружайте эти приложения и ваше путешествие пройдет без лишних волнений, потому что все будет спланировано!