Автотуризм давно стал неотъемлемой частью жизни многих украинцев. С началом пандемии коронавируса его популярность только начала расти. Однако собрать вещи и поехать – не лучший вариант, когда у вас неподходящий транспорт. На что обращать внимание при выборе транспорта для семейных путешествий – читайте в нашем материале.

Какой должна быть емкость транспортного средства?

В веселую поездку лучше отправляться всей семьей или с друзьями, а для комфортного путешествия понадобится немало места. Салон вашего транспорта должен с легкостью вместить членов семьи, близких и друзей. Соответственно, чем больше мест для сидения, тем лучше. Кроме того, салон авто должен быть просторным, чтобы никто не чувствовал дискомфорта при длительных переездах. Именно поэтому емкость является важнейшим критерием выбора транспортного средства для путешествий.

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В отпуск нужно взять с собой немало вещей. А если едут дети, то большая вместимость багажника становится одним из главных критериев комфортного путешествия.

Для примера рассмотрим модель паркетника SKODA KODIAQ. При ее создании чешский производитель с присущей для себя практичностью отвоевывал каждый квадратный сантиметр, поэтому габариты машины уместились в класс среднеразмерных SUV.



Семь сидений в автосалоне / skoda-auto.ua

Компания из 4-6 человек легко почувствует заботу производителя в конкретной модели. Со своим объемным и комфортабельным салоном Kodiaq имеет все шансы завоевать статус полноценного семейного автомобиля. К слову, благодаря ездовым характеристикам конкретной модели путешествия превращаются в комфортные и незабываемые круизы.

Что влияет на комфорт автомобиля?

Вы уже поняли, что в дальних путешествиях одной из основных характеристик удобства является обустройство салона и его кофорт. Поэтому салон автомобиля должен обеспечивать удобство всех аспектов вашего пребывания внутри. На удобство влияют даже малейшие детали:

Эргономичность водительского места: все важное под рукой. Идеально, если не нужно отрываться от спинки сиденья, чтобы выбрать нужную функцию на панели приборов. Хорошее дополнение – мультируль с возможностью управления системами машины одним нажатием. Чем меньше вы отвлекаетесь на машину, тем больше внимания остается на дорогу – безопасность превыше всего.

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Комфорт задних пассажиров: автомобиль должен быть удобным для всех. Поэтому держим курс на машины с просторным задним диваном. Важно, чтобы колени пассажира не касались отодвинутого на комфортное положение переднего сиденья. Над головой тоже должен быть запас пространства.

Оптимальная температура: крайне важно, чтобы в автомобиле царил комфортный микроклимат независимо от погоды на улице. Поэтому для путешествия лучшими являются автомобили с климат-контролем (или хотя бы кондиционером). Подогрев сидений тоже не будет лишним.

Места для хранения (бардачок, ниши, полочки, отсеки). Система хранения вещей внутри автомобиля – полезная особенность, еще и особенно, когда дело касается путешествий! Каждый производитель так или иначе пытается обеспечить салон отсеками для полезных вещей. Кому-то это удается лучше, и тогда полезные мелочи находят свои места в многочисленных карманах, полочкам и нишах.

Огромным плюсом будет удобный подлокотник рядом с водительским креслом. Не лишними будут подстаканники и розетки. О высоком уровне комфорта второго ряда говорят такие сюрпризы, как широкий подлокотник с тремя подстаканниками, дефлекторы обдува, подогрев сидений и откидные столики. Кстати, над планированием пространства чехи со Skoda работают на совесть. Все для того, чтобы вы путешествовали и наслаждались.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

При покупке авто имеет смысл провести собственное исследование салона и выбрать габариты, соответствующие именно вашим размерам, планам и требованиям к комфорту. Добавим, что условие комфорта в салоне автомобиля – наличие кондиционера или системы климат-контроля.

Безопасный ли автомобиль для путешествия?

О потенциальной опасности, которую представляет автомобиль на дороге, известно всем. Во время дальних поездок эта опасность только возрастает, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы автомобиль был оборудован необходимыми системами безопасности. Здесь действует правило "чем больше, тем лучше". Чтобы все участники путешествия чувствовали себя в безопасности в автомобиле, он должен иметь следующие преимущества:

Качественные ремни;

Система abs;

Хорошие зеркала заднего вида;

Камеры панорамного обзора;

Система отслеживания усталости водителя;

Подушки безопасности на передних сиденьях.

Шторки безопасности на задних рядах авто.

Благодаря этому оснащению вы сможете защитить не только себя и своих пассажиров, но и других участников дорожного движения.

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Чтобы машина не подвела в дальней поездке, выбирайте марку с историей качественных моделей. Звучит, как универсальный совет ни о чем, однако в нем гораздо больше смысла, чем в рекомендациях о конкретных марках.

SKODA уделяет особое внимание безопасности своих автомобилей, поэтому в качестве семейного авто для путешествий стоит обратить внимание именно на модель SKODA KODIAQ, ведь эта машина отвечает всем из перечисленных требований.

В дальней дороге с близкими важным является безопасность, ее в конкретной модели прежде всего отвечают электронные системы:

Driver Alert снижает риск аварийных ситуаций, поскольку оценивает уровень усталости отслеживая поведение водителя;

снижает риск аварийных ситуаций, поскольку оценивает уровень усталости отслеживая поведение водителя; Side Assist благодаря двум радарным датчикам в задней части автомобиля обнаруживает транспортные средства, приближающиеся сзади или находящиеся в слепых зонах.



Система Driver Alert / skoda-auto.ua

Если же этого окажется недостаточно, семь сидений и просторный салон – не только придают комфорта, но и обеспечивают вашу защиту. В автомобиле размещено 6 высококачественных подушек безопасности, а также боковые шторки безопасности, взаимодействуют с трехточечными автоматическими ремнями безопасности.



Боковая подушка безопасности​ SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подушки одинаково качественно предохраняют пассажиров как на задних рядах, так и на передних сиденьях. Равномерное распределение пространства между сиденьями заметно выделяет SKODA KODIAQ на фоне конкурентов.

Как выбрать комфортный автомобиль?

Если вы отправляетесь в путешествие с большой семьей, вам необходимо взять с собой большое количество вещей. Заполнять салон автомобиля большим количеством сумок и пакетов не стоит, поскольку это положительно на комфортность салона точно не повлияет. Поэтому при выборе автомобиля нужно и ориентироваться на обширность багажника. Также следует учитывать, куда планируете ехать.

Каждый день семейного автомобиля не похож на предыдущий. А во время путешествия потребности пространстве растут еще больше. Поэтому среди ряда различных преимуществ большой багажник точно не будет лишним. Ориентир – 400-500 литров полезного груза с возможностью составлять задний ряд.

Прочие мелочи, на которые стоит обратить внимание

Следующие критерии, определяющие выбор авто для путешествий, не является базовыми. Все зависит от того, куда вы едете, какими путями, в какой компании, и ваши финансовые возможности и преимущества.

Экономия в расходе топлива

Вопрос расхода топлива индивидуален для каждой марки автомобиля.

Мягкая подвеска

Ремонтопригодность

Совет: чтобы в случае поломки не тратить время и деньги на ремонт в пути, пройдите диагностику авто перед поездкой и сведите вероятность поломок к минимуму.

Шумоизоляция

Чтобы поездка принесла минимум шума, советуем выбрать авто с максимальной шумоизоляцией.

Широкий обзор дороги

Если вы любите свободно путешествовать по миру на автомобиле, то лучше скурпулезно рассмотреть все возможные варианты и выбрать такой, который будет отвечать вам на все сто процентов.

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Какой тип кузова выбрать?

На роль машин для путешествий лучше всего подходят хэтчбеки (исключительно 5-дверные), седаны, универсалы, компактвэны, минивэны, кроссоверы и внедорожники. Сложность выбора типа кузова обусловлена ​​тем, что каждый из них имеет свои преимущества и не менее весомые недостатки, однако, если вы выбираете авто для семьи и путешествий – есть несколько советов:

Авто для большой семьи

Когда нужно возить много вещей и пассажиров – прекрасно подойдет SKODA KODIAQ. Автомобили этой модели сочетают в себе влек пространство и высокую эффективность вместе с топливной экономичностью. KODIAQ есть 4,7 метровым SUV, с наибольшим багажником в своем классе (достигает 720 литров, а при сложенном заднем сиденье впечатляющие 2065 литров). Ширина KODIAQ составляет 2 метра.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Что такое SUV? Тип автомобилей, имеющих кузов "универсал", а также часто систему полного привода. Часто имеют вид внедорожника, но не предназначены для бездорожья. Несмотря на большие габариты, благодаря использованию высокопрочной стали авто имеет небольшую массу. Высокую эффективность здесь обеспечивают современные дизельные и бензиновые двигатели, расход топлива которых в среднем составляет лишь от 5,10 литров на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KODIAQ набирает от 8,2 секунд. Также в путешествии на KODIAQ пригодится режим вождения с функцией OFF ROAD, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Именно поэтому на этих автомобилях удобно ездить не только по городу, но и грунтовых дорогах и гравийном покрытию. Цены на эту модель стартуют от 802 тысяч гривен. Для мест, где проехать действительно трудно Если планируется путешествие с родными местами где есть места с повышенной тяжестью проезда и вам не нужны 7 мест, то ваш выбор SKODA KAROQ.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Багажное отделение этого внедорожника является лучшим в своем классе (521 литр и целых 1630 со сложенными сиденьями).

В этом автомобиле SKODA также предлагают целый ряд функций безопасности и ассистентов. Высокий уровень безопасности данной модели подчеркивает максимальная оценка в краш-тестах Euro NCAP – 5 звезд. Средний расход топлива автомобиля от 4,5 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAROQ набирает от 7,4 секунды. Габариты автомобиля составляют 4,4 метра длины и 2 метра ширины.

Стоимость KAROQ – от 578 тысяч гривен.

Для путешествия по городам

Если же вы едете прямо в уикенд городами, то следует обратить внимание на городской кроссовер SKODA KAMIQ. Он сочетает в себе преимущества внедорожника и отличный дизайн SKODA с небольшими габаритами.



SKODA KAMIQ / зображення skoda-auto.ua

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Автомобиль идеально приспособлен к передвижению бетонными джунглями, поскольку в нем также есть все электронные ассистенты SKODA: начиная с легкой парковки одной кнопкой, заканчивая системой контроля дистанции.



Система помощи Park Assist при парковке / skoda-auto.ua

Расходы топлива KAMIQ составляют 4 литра на 100 километров. Длина этого кроссовера 4,2 метра, а ширина 2 метра. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунд.

Стоит SKODA KAMIQ от 472 тысяч гривен.

Путешествуйте с комфортом!