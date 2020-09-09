Автотуризм давно став невід'ємною складовою життя багатьох українців. Із початком пандемії коронавірусу його популярність лише почала зростати. Проте зібрати речі й поїхати – не найкращий варіант, коли у вас невідповідний транспорт. На що зважати при виборі транспорту для сімейних подорожей – читайте в нашому матеріалі.

Якою повинна бути місткість транспортного засобу?

У веселу мандрівку краще вирушати усією сім'єю або з друзями, а для комфортної подорожі знадобиться чимало місця. Салон вашого транспорту повинен із легкістю вмістити членів сім’ї, близьких і друзів. Відповідно, чим більше місць для сидіння, тим краще. Крім того салон авто має бути просторим, щоб ніхто не відчував дискомфорту при тривалих переїздах. Саме через це, місткість є чи не найважливішим критерієм вибору транспортного засобу для мандрівок.

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У відпустку потрібно взяти з собою чимало речей. А якщо їдуть діти, то велика місткість багажника стає одним з головних критеріїв комфортної подорожі.

Для прикладу розглянемо модель паркетника SKODA KODIAQ. При її створенні чеський виробник з властивою для себе практичністю відвойовував кожен квадратний сантиметр, відтак габарити автівки вмістилися в клас середньорозмірних SUV.



Сім сидінь в автосалоні / skoda-auto.ua

Компанія з 4-6 осіб легко відчує турботу виробника у конкретній моделі. Зі своїм об'ємним і комфортабельним салоном KODIAQ має всі шанси завоювати статус повноцінного сімейного автомобіля. До слова, завдяки їздовим характеристикам конкретної моделі подорожі перетворюються на комфортні й незабутні круїзи.

Що впливає на комфорт автомобіля?

Ви же зрозуміли, що в далеких мандрівках однією з основних характеристик зручності є облаштування салону та його комфорт. Відтак салон автівки повинен забезпечувати зручність усіх аспектів вашого перебування всередині. На зручність впливають навіть найменші деталі

Ергономічність водійського місця: все важливе під рукою. Ідеально, якщо не потрібно відриватися від спинки сидіння, щоб вибрати потрібну функцію на панелі приладів. Гарне доповнення – мультикермо з можливістю керування системами машини одним натисканням. Чим менше ви відволікаєтеся на машину, тим більше уваги залишається на дорогу – безпека понад усе.

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Комфорт задніх пасажирів: автомобіль повинен бути зручним для всіх. Тому тримаємо курс на машини з просторим заднім диваном. Важливо, щоб коліна пасажира не торкалися відсунутого на комфортне положення переднього сидіння. Над головою теж повинен бути запас простору.

Оптимальна температура: вкрай важливо, щоб в автомобілі панував комфортний мікроклімат незалежно від погоди на вулиці. Тому для подорожі найкращими є автомобілі з клімат-контролем (або хоча б кондиціонером). Підігрів сидінь теж не буде зайвим.

Місця для зберігання (бардачок, ніші, полички, відсіки). Система зберігання речей всередині автомобіля – корисна особливість, тим паче, коли справа стосується подорожей! Кожен виробник так чи інакше намагається забезпечити салон відсіками для корисних речей. Комусь це вдається краще, і тоді корисні дрібниці знаходять свої місця в численних кишенях, поличках та нішах.

Величезним плюсом буде зручний підлокітник поряд з водійським кріслом. Не зайвими будуть підстаканники та розетки. Про високий рівень комфорту другого ряду говорять такі сюрпризи, як широкий підлокітник з трьома підстаканниками, дефлектори обдування, підігрів сидінь та відкидні столики. До речі, над плануванням простору чехи зі SKODA працюють на совість. Все для того, щоб ви подорожували та насолоджувалися.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

При покупці авто має сенс провести власне дослідження салону і вибрати габарити, відповідні саме вашим розмірами, планам і вимогам до комфорту. Додамо, що основна умова комфорту в салоні автомобіля – наявність кондиціонера або системи клімат-контролю.

Чи безпечний автомобіль для подорожі?

Про потенційну небезпеку, яку становить автомобіль на дорозі, відомо всім. Під час далеких поїздок ця небезпека лише зростає, тому потрібно подбати про те, щоб автомобіль був обладнаний необхідними системами безпеки. Тут діє правило "чим більше, тим краще". Аби всі учасники подорожі почувалися безпечно в автомобілі, він повинен мати такі переваги:

Якісні ремені;

Система abs;

Хороші дзеркала заднього виду;

Камери панорамного огляду;

Система відслідковування втоми водія;

Подушки безпеки на передніх сидіннях.

Шторки безпеки на задніх рядах авто.

Завдяки цьому оснащенню ви зможете захистити не лише себе та своїх пасажирів, а й інших учасників дорожнього руху.

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Щоб машина не підвела в дальній поїздці, вибирайте марку з історією якісних моделей. Звучить, наче універсальна порада ні про що, однак в ньому набагато більше сенсу, ніж в рекомендаціях про конкретні марки.

SKODA приділяє особливу увагу безпеці своїх автомобілів, тому в якості сімейного авто для мандрівок варто звернути увагу саме на модель SKODA KODIAQ, адже ця машина відповідає усім із перерахованих вимог.

У далекій дорозі з близькими найважливішою є безпека, за неї в конкретній моделі передусім відповідають електронні системи:

Driver Alert знижує ризик аварійних ситуацій, оскільки оцінює рівень втоми відстежуючи поведінку водія;

знижує ризик аварійних ситуацій, оскільки оцінює рівень втоми відстежуючи поведінку водія; Side Assist завдяки двом радарним датчикам у задній частині автомобіля виявляє транспортні засоби, що наближаються ззаду або рухаються в сліпих зонах.



Система Driver Alert / skoda-auto.ua

Якщо ж цього виявиться недостатньо, сім сидінь і просторий салон – не тільки надають комфорту, а й забезпечують ваш захист. У автомобілі розміщено 6 високоякісних подушок безпеки, а також бічні шторки безпеки, які взаємодіють із триточковими автоматичними ременями безпеки.



Бокова подушка безпеки SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подушки однаково якісно вберігають пасажирів як на задніх рядах, так і на передніх сидіннях. Рівномірний розподіл простору між сидіннями помітно виділяє SKODA KODIAQ на фоні конкурентів.

Як обрати комфортний автомобіль

Якщо ви відправляєтесь у мандрівку з великою сім'єю, вам необхідно взяти з собою велику кількість речей. Заповнювати салон автомобіля великою кількістю сумок і пакетів не варто, оскільки це позитивно на комфортність салону точно не вплине. Тому при виборі автомобіля потрібно й орієнтуватись на просторість багажника. Також слід зважати на те, куди плануєте їхати.

Кожен день сімейного автомобіля не схожий на попередній. А під час подорожі потреби просторі зростають ще більше. Тому серед низки різноманітних переваг великий багажник точно не буде зайвим. Орієнтир – 400-500 літрів корисного вантажу з можливістю складати задній ряд.

Інші дрібниці, на які варто звернути увагу

Решта критеріїв, що визначають вибір авто для подорожей, не є базовими. Все залежить від того, куди ви їдете, якими шляхами, в якій компанії, і які ваші фінансові можливості і переваги.

Економія в витраті палива

Питання витрати палива індивідуальне для кожній марки автомобіля.

М'яка підвіска

Ремонтопридатність

Порада: щоб у разі поломки не витрачати час і гроші на ремонт у дорозі, пройдіть діагностику авто перед поїздкою і зведіть ймовірність поломок до мінімуму.

Шумоізоляція

Щоб поїздка принесла мінімум шуму, радимо вибрати авто з максимальною шумоізоляцією.

Широкий огляд дороги

Якщо ви любите вільно подорожувати по світу на автомобілі, то краще скрупульозно розглянути всі можливі варіанти і вибрати такий, який буде відповідати вам на всі сто відсотків.

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Який тип кузова обрати?

На роль машин для мандрівок найкраще підходять хетчбеки (винятково 5-дверні), седани, універсали, компактвени, мінівени, кросовери і позашляховики. Складність вибору типу кузова обумовлена тим, що кожен з них має свої переваги і не менш вагомі недоліки, однак, якщо ви обираєте авто для сім’ї та подорожей – маємо кілька порад.

Авто для великої родини

Коли потрібно возити багато речей і пасажирів – чудово підійде SKODA KODIAQ. Автомобілі цієї моделі поєднують у собі влекий простір і високу ефективність разом із паливною економічністю. KODIAQ є 4,7 метровим SUV, з найбільшим багажником у своєму класі (досягає 720 літрів, а при складеному задньому сидінні вражаючі 2065 літрів). Ширина KODIAQ становить 2 метри.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Що таке SUV? Тип автомобілів, що мають кузов "універсал", а також часто систему повного приводу. Часто мають вигляд позашляховика, але не призначені для бездоріжжя.

Попри великі габарити, завдяки використанню надміцної сталі, авто має невелику масу. Високу ефективність тут забезпечують сучасні дизельні та бензинові двигуни, розхід палива яких в середньому становить лише від 5,10 літрів на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KODIAQ набирає від 8,2 секунд.

Також у мандрівці на KODIAQ стане в пригоді режим водіння із функцією OFF ROAD, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Саме тому на цих автомобілях зручно їздити не лише по місту, а й ґрунтових дорогах і гравійному покриттю.

Ціни на цю модель стартують від 802 тисяч гривень.

Для місць, де проїхати справді важко

Якщо планується подорож з сім’єю місцями де є місця з підвищеною важкістю проїзду та вам не потрібні 7 місць, то ваш вибір SKODA KAROQ.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Багажне відділення цього позашляховика є кращим у своєму класі (521 літр і цілих 1630 зі складеними сидіннями).

У цьому автомобілі SKODA також пропонують цілу низку функцій безпеки та асистентів. Високий рівень безпеки даної моделі підкреслює максимальна оцінка у краш-тестах Euro NCAP – 5 зірок. Середня витрата палива автомобіля: від 4,5 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAROQ набирає від 7,4 секунди. Габарити автомобіля становлять 4,4 метри довжини та 2 метри ширини.

Вартість KAROQ – від 578 тисяч гривень.

Для подорожі містами

Якщо ж ви їдете просто у вікенд містами, то слід звернути увагу на міський кросовер SKODA KAMIQ. Він поєднує у собі переваги позашляховика та відмінний дизайн SKODA з невеликими габаритами.



SKODA KAMIQ / зображення skoda-auto.ua

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Автомобіль ідеально пристосований до пересування бетонними джунглями, оскільки в ньому також є всі електронні асистенти SKODA: починаючи з легкої парковки однією кнопкою, закінчуючи системою контролю дистанції.



Система допомоги Park Assist при паркуванні / skoda-auto.ua

Витрати палива KAMIQ становлять 4 літри на 100 кілометрів. Довжина цього кросовера 4,2 метри, а ширина 2 метри. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунд.

Коштує SKODA KAMIQ від 472 тисяч гривень.

Подорожуйте з комфортом!