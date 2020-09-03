Більшість водіїв стверджують, що їзда по мокрому асфальту не особливо відрізняється від їзди по сухому. Проте, оскільки дощ – це умови обмеженої видимості та чинник впливу на безпеку руху, статистика говорить про інше: кількість ДТП збільшується в 2,5 рази, а затори зростають із звичних 6 балів до 9. Отже, щось особливе в мокрій дорозі таки є.

Travel24 розповість Вам прості, але такі важливі правила, яких варто дотримуватися, щоб уникнути ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод.

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Водію важливо пересуватися під час дощу так, щоб його бачили інші учасники дорожнього руху й щоб він тримав усіх в полі зору і міг контролювати ситуацію.

Як безпечно їздити в дощ

Дотримання безпечного швидкісного режиму та дистанції – перше і найважливіше правило. Тоді в умовах поганої погоди і обмеженої видимості – у водія буде можливість вчасно відреагувати на зміну дорожньої ситуації і при необхідності безпечно зупинитися перед перешкодою, так як в екстреній ситуації автомобіль значно легше контролювати саме при русі на невеликій швидкості. Оптимально збільшувати відстань вдвічі, тому що гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується майже удвічі.

Увімкніть ближнє світло фар – так ви чітко виділите себе на дорозі. Але саме фари, а не денні ходові вогні. Справа в тому, що при включених ДХВ вас бачать тільки зустрічні водії, а задні ліхтарі вимкнені. Водії повинні заздалегідь включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло або протитуманні фари. А якщо ви їдете по трасі і за вами утворюється хмара з водяного пилу – ввімкніть задній протитуманний ліхтар, адже звичайних габаритів може бути не видно. Подивіться на машини попереду вас: якщо ви їх погано бачите – увімкніть протитуманки, якщо добре – залиште тільки габарити.

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Уникайте аквапланування – коли дощ сильний і утворюються калюжі та ринви на дорозі, то це загрожує тим, що ви втратите керування автомобіля. Колеса машини будуть їхати не по асфальту, а крутитимуть воду. Зчеплення в цьому разі нульове, гальмувати і управляти авто марно. Тому важливо дотримуватися безпечної швидкості. Звичайно, все індивідуально, але понад 50 км/год їхати точно не варто. Потрібно вчепитися в кермо, тримати його прямо і прибрати ногу з газу. Знижуючи швидкість на самому початку дощу, ви зменшуєте ризик виникнення аквапланування.



Під час зливи автомобіль може несподіванно втратити керування. Причина – аквапланування через перевищення безпечної швидкості / Фото auto.24tv.ua

Забезпечте чистоту вікон і дзеркал – так ви будуте добре бачити обстановку навколо себе. Для цього в салон має надходити свіже повітря з вулиці, а передні вікна – обдуватися з кліматичної установки. Швидкому розпотіванню вікон сприяє увімкнення кондиціонеру. Якщо його немає, можна трохи відкрити одне з передніх вікон. Щодо двірників, то їх потрібно знежирити, але якщо вас раптово застав дощ, то зупиніться десь і протріть гумки двірників вологими серветками або якою-небудь чистою ганчіркою. Справа в тому, що на склі і на двірниках так само, як і на асфальті, з часом осідає пил, нафтопродукти і двірники погано чистять не через те, що вони неякісні, а через те, що вони жирні.

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Бійтеся гідроудару – це величезна неприємність. Навіть якщо попереду гарантовано рівний асфальт, не забувайте, що під час зливи він може непомітно привести вас до затопленого місця. А якщо ваш двигун захлинеться, якщо казати по-простому – ви вже далі нікуди не поїдете, хіба-що на найближче СТО, яке попросить за ремонт ціну цілого мотора. Тому слідкуйте за глибиною ям.

Зупинитись ніколи не пізно

Цілком правильно буде перечекати, якщо ви бачите, що ваші "двірники" не можуть впоратися з потоками води. Але краще не робити цього просто на дорозі, бо хтось може не помітити вас. Повільно рухаючись, спробуйте знайти місце на узбіччі або порожньому тротуарі – і не забудьте увімкнути аварійку.

Пам’ятайте, що дощ, навіть легкий, може стати причиною серйозних труднощів. Дотримуйтеся ПДР і будьте обережними на дорозі!