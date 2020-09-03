Большинство водителей утверждают, что езда по мокрому асфальту не особо отличается от езды по сухому. Однако, поскольку дождь – это условия ограниченной видимости и фактор влияния на безопасность движения, статистика говорит о другом: количество ДТП увеличивается в 2,5 раза, а пробки растут с привычных 6 баллов до 9. Итак, что-то особенное в мокрой дороге таки есть.

Travel24 расскажет Вам простые, но такие важные правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

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Водителю важно передвигаться во время дождя так, чтобы его видели другие участники дорожного движения и чтобы он держал всех в поле зрения и мог контролировать ситуацию.

Как безопасно ездить в дождь

Соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции – первое и самое важное правило. Тогда в условиях плохой погоды и ограниченной видимости – у водителя будет возможность вовремя отреагировать на изменение дорожной ситуации и при необходимости безопасно остановиться перед препятствием, так как в экстренной ситуации автомобиль значительно легче контролировать именно при движении на небольшой скорости.

Включите ближний свет фар – так вы четко выделите себя на дороге. Но именно фары, а не дневные ходовые огни. Дело в том, что при включенных ДХО вас видят только встречные водители, а задние фонари выключены. Водители должны заранее включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет или противотуманные фары. А если вы едете по трассе и за вами образуется облако водяной пыли – включите задний противотуманный фонарь, ведь обычных габаритов может быть не видно. Посмотрите на машины впереди вас: если вы их плохо видите – включите противотуманки, если хорошо – оставьте только габариты.

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Избегайте аквапланирования – когда дождь сильный и образуются лужи и желоба на дороге, то это чревато тем, что вы потеряете управления автомобиля. Колеса машины будут ехать не по асфальту, а крутить воду. Сцепление в этом случае нулевое, тормозить и управлять авто бесполезно. Поэтому важно соблюдать безопасную скорость. Конечно, все индивидуально, но более 50 км/ч ехать точно не стоит. Нужно вцепиться в руль, держать его прямо и убрать ногу с газа. Снижая скорость в самом начале дождя, вы уменьшаете риск возникновения аквапланирования.



Во время ливня автомобиль может неожиданно потерять управление. Причина – аквапланирования из-за превышения безопасной скорости / Фото auto.24tv.ua

Обеспечьте чистоту окон и зеркал – и вы будуте хорошо видеть обстановку вокруг себя. Для этого в салон должен поступать свежий воздух с улицы, а передние окна – обдуваться с климатической установки. Быстрому розпотиванию окон способствует включение кондиционера. Если его нет, можно приоткрыть одно из передних окон. Насчет дворников, то их нужно обезжирить, но если вас внезапно застал дождь, то остановитесь где-то и протрите резинки дворников влажными салфетками или какой-либо чистой тряпкой. Дело в том, что на стекле и на дворниках так же, как и на асфальте, со временем оседает пыль, нефтепродукты и дворники плохо чистят не потому, что они некачественные, а потому, что они жирные.

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Бойтесь гидроудара – это огромная неприятность. Даже если впереди гарантированно ровный асфальт, не забывайте, что во время ливня он может незаметно привести вас к затопленному месту. А если ваш двигатель захлебнется, если говорить по-простому – вы уже дальше никуда не поедете, разве что на ближайшее СТО, которое попросит за ремонт цену целого мотора. Поэтому следите за глубиной ям.

Остановиться никогда не поздно

Совершенно верно будет переждать, если вы видите, что ваши "дворники" не могут справиться с потоками воды. Но лучше не делать этого прямо на дороге, кто-то может не заметить вас. Медленно двигаясь, попробуйте найти место на обочине или пустом тротуаре – и не забудьте включить аварийку.

Помните, что дождь, даже легкий, может стать причиной серьезных трудностей. Следуйте ПДД и будьте осторожны на дороге!