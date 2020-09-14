Самостійну подорож треба спланувати заздалегідь.. Адже є багато моментів, про які варто подбати: від бронювання квитків та житла до їжі та розваг. Існує безліч додатків, які будуть корисними під час мандрівки.

Travel24 зібрав для вас базові безкоштовні мобільні додатки, з якими ви точно нічого не забудете і не загубитесь у подорожі.

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Квитки й аеропорти

Найперше з чого починається подорож – покупка квитків.

Skyscanner, Hopper, Kiwi та Tickets.ua – популярні сервіси для пошуку дешевих авіаквитків.

GateGuru розповість про аеропорт, в якому ви зупинилися, якщо у вас довга пересадка, то ви зможете знайти собі заняття.

Такий додаток, як LoungeBuddy покаже зони відпочинку в різних аеропортах світу зі списком пропонованих ними послуг.



LoungeBuddy / technabob.com

FlightAware – допоможе стежити за літаком, оцінити час його прибуття і покаже, де він.

У багатьох авіакомпаній, таких як Wizz Air та Ryanair, є свій мобільний додаток. І якщо він є – краще купувати квитки через нього. Так зручно проходити онлайн-реєстрацію на рейс, і посадковий талон завжди під рукою, навіть в офлайн-режимі.

Житло

Наступне за важливістю це, звичайно ж, житло. Без нього ви просто не зможете комфортно почуватися в місті, буквально залишаючись на вулиці.

Booking і Airbnb – сервіси популярні, їх знають багато мандрівників, активно використовуючи, щоб забронювати готель або квартиру. Плюс в тому, що тут в основному безкоштовне бронювання та його скасування, а житло оплачується безпосередньо під час заселення.

OneFineStay – це Airbnb для заможних мандрівників, який пропонує житло за такими ж цінами.



OneFineStay / luggagehero.com

Hotel Tonight корисний для любителів спонтанних подорожей, оскільки дає можливість бронювати готелі з хвилини на хвилину.

Couchsurfing Travel App – реєструйтесь та шукайте хостів, які приймуть вас у себе вдома безкоштовно. Це ще й крута можливість познайомитись з місцевими жителями, які порадять, як круто провести час у місті, або навіть погуляють з вами та проведуть екскурсію.

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Транспорт

Якщо ви плануєте активний відпочинок, подумайте про пересування завчасно.

Uber та Bolt – економні таксі. Проте переконайтеся, чи у місці вашої мандрівки є ці сервіси, якщо немає – то з’ясуйте про інші доступні варіанти.

BlaBlaCar для тих, хто шукає попутників або навпаки хоче стати попутником.

Mobike – універсальний сервіс для прокату велосипедів.

Zipcar – сервіс для оренди машин подобово або погодинно.



Zipcar / buckstudio.co.uk

GoTrip Driver – оренда авто з водієм, якщо ви не їздите за кермом, але хочете влаштувати тур.

Busradar для тих, хто любить подорожувати автобусами.

CityMapper – допомагає побудувати маршрут по місту та підказує найоптимальніший варіант, як дістатись з одного місця в інше.

Гроші

Ці додатки допоможуть вам контролювати витрати та економити у подорожах.

Budgy – незамінний додаток, якщо ви їдете у подорож з друзями. Хтось заплатив за обід, хтось за оренду машини. Записуйте усі спільні витрати, а він покаже, хто кому скільки винен.

Expensify – записуйте усе по категоріях, фотографуйте чеки і в кінці поїздки ви побачите на що скільки витратили.



Expensify / igeeksblog.com

LetyShops – сервіс, за допомогою якого можна повернути до 50% коштів за туристичні покупки, у тому числі авіаквитки та житло.

Розваги та їжа

Ці додатки підкажуть, чим себе зайняти, де шукати екскурсії та смачно поїсти.

Showaround – пошук місцевого гіда. Тут ви знайдете того, хто покаже місто та проведе екскурсію на будь-який смак.

izi.TRAVEL – додаток для соло-подорожі. Тут зібрані аудіогіди найпопулярнішими туристичними місцями та музеями.

Spottly – візуальний гід найбільш популярними місцями у світі. Spottly подає рекомендації місць, закладів та інший контент у зручному візуальному вигляді, супроводжуючи це якісними фото та відео.



Spottly / webintravel.com

Google Arts & Culture – сервіс від Google, який покаже усі найближчі до вас музеї, виставки та галереї.

Foursquare – покаже найближчі заклади харчування та відгуки відвідувачів.

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Спілкування

Google Translate – у Європі не всі говорять англійською, тому варто завантажити перекладач, щоб краще порозумітися. І не забувайте, що Google Translator вміє перекладати написаний текст. Це стане у пригоді, коли треба буде прочитати, наприклад, меню.

SayHi Translate та Duolingo – додатки для вивчення мов. Перед поїздкою ніколи не буде зайвим вивчити хоча б кілька базових фраз мовою країни, у яку ви їдете.



Dualingo / mobileappdaily.com

Завантажуйте ці додатки й ваша подорож пройде без зайвих хвилювань, тому що все буде сплановано!