З кожним роком Одеса завойовує звання найпопулярнішого курорту України. Вона яскрава, дивовижна та цікава, незалежно від пори року. Восени тут традиційно розпочинається оксамитовий сезон. Це період, коли ціни на відпочинок знизилися і туристів на пляжах вже не так багато. Незважаючи на те, що осінь буває прохолодною, у вересні та жовтні все ж вдається ще спіймати теплі дні.

Travel24 зібрав для вас корисну інформацію, яка допоможе вдало організувати мандрівку.

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Як дістатися до Одеси та яку машину обрати?

Доїхати до Одеси надзвичайно легко, зробити це можна у будь-який спосіб. Але найзручніший та найшвидший спосіб – власним авто. Все надзвичайно просто – увімкніть навігатор і довіртеся йому.

Не забувайте про правильний вибір автомобіля для цієї поїздки. Основними характеристиками мають бути: комфорт, економність, безпека, місткість та інноваційність. Ось декілька варіантів, які відповідають цим критеріям:

Авто для великої родини

Якщо ви вирішили їхати в Одесу великою компанією, то ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ. В ній може вміститися 4-6 осіб. При створенні KODIAQ чеський виробник використав кожен квадратний сантиметр, саме тому її габарити вмістилися в клас середньорозмірних SUV, таким чином всі пасажири будуть почуватися комфортно, адже місця вдосталь.



Сім сидінь в автосалоні / skoda-auto.ua

Оскільки у відпустку потрібно взяти з собою багато речей, тим більше, якщо мандруєте з дітьми, – велика місткість багажника стає одним з головних критеріїв комфортної подорожі. Ця модель має найбільший багажник у своєму класі – об’єм досягає 720 літрів, а при складених сидіннях – 2065 літрів, тому зможете брати з собою все, що завгодно.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Високу ефективність тут забезпечують сучасні дизельні та бензинові двигуни, розхід палива яких в середньому становить лише від 5,10 літрів на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KODIAQ набирає від 8,2 секунди. А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. SKODA KODIAQ зручно пересуватися не лише по місту, а й ґрунтових дорогах і гравійному покриттю.

Авто для важкодоступних місць

Звісно, ви не сидітимете весь відпочинок на одному місці, а захочете виїхати за межі міста. І якщо вирішите поїхати на Куяльницький, Хаджибейський чи інші лимани поблизу Одеси, тоді вам знадобиться автомобіль для місць де важко проїхати, бо дорога тут не в найкращому стані. Ваш вибір – SKODA KAROQ, економний, безпечний та компактний позашляховик. Ця модель дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А розгін до ста кілометрів за годину двигун KAROQ набирає від 7,4 секунди.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Особливою рисою є OFF ROAD – це режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. У багажник ви зможете компактно скласти речі кожного з пасажирів, оскільки багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями).



Багажне відділення у SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Також ця модель мінімізує потенційні ризики: 9 подушок безпеки та DRIVER ALERT – контроль водія, який відстежує ступінь його втоми й попереджує про необхідність відпочинку. Тому ви можете бути впевнені у своїй безпеці та безпеці ваших дітей, коли вирушаєте в далеку дорогу.

Авто для пересування містом

Якщо ж ви не плануєте виїжджати за межі Одеси, а пізнавати місто зсередини, то зосередьтеся на SKODA KAMIQ – модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

SKODA KAMIQ ви доїдете до Одеси набагато швидше, бо вона може бути оснащена передовими технологіями: Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Якщо полюбляєте динамічність за кермом, тоді ви будете в захваті.

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Також якщо ви поціновувач не тільки пасивного, а й активного відпочинку, то у кожній з цих моделей є можливість транспортування велосипеду. Це дозволить вам покататися на околицях Одеси та подивитися на місто з іншого боку.



Заднє кріплення для велосипеда на SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua



Верхнє кріплення для велосипеда на SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Житло в Одесі: де зупинитися?

Вибір курортного житла в Одесі великий, тому знайти місце проживання нескладно. Тут можна зупинитися як в хостелі чи в однокімнатній квартирі, так і в елітному готелі, з видом на море або котеджі з особистим басейном, але це задоволення не з дешевих. Якщо ви шукайте недороге житло, тоді вам краще розглянути приватний сектор і віддалені від моря і центру райони. Щодо дорожчого житла, то воно розташоване в історичній частині міста і в приморських районах: Ланжерон, Приморський, Аркадія.

Одними з варіантів серед туристів є: (ціни вказані з людини на добу)

Приватний сектор "Райський куточок" – від 100 грн.

Хостел "Хіпстел" – від 200 грн.

Мініготель "Монреаль" – від 450 грн.

Готель "Олександрівський" – від 600 грн.

Готель "Nemo Resort&Spa" для людей з "товстим" гаманцем – від 6000 грн.

Якщо узагальнювати, то зупинитися в Одесі можна за різну ціну: від 200 до 7000 гривень і вище, все залежить від того, скільки грошей ви готові витратити на житло.

Куди піти?

У місті величезний вибір різних видів дозвілля: з дітьми можна сходити в контактний зоопарк, дельфінарій або аквапарк. Якщо вас застала похмура погода, то заняття собі знайдете точно.

Контактний зоопарк "Маккі-Паккі" пропонує дещо новий спосіб комунікації з тваринами. Їхні умови перебування тут, дозволяють відвідувачу особисто поспілкуватися з кожним мешканцем зоопарку. Вони є привченими, тому самі йтимуть на прямий контакт, щоб погратися з вами.

Вартість входу – 115 гривень

Окрім контактного, в Одесі є ще звичайний зоопарк, де живуть види тварин, які занесені в Червону книгу України. Одеський зоопарк – єдиний в Україні, де вдало розмножуються індійські слони. Тут ви можете побачити: леопардів, туркменських куланів, європейських муфлонів і багато інших. Також на території розташований акватераріум.

Дитячий квиток – 50 гривень, дорослий – 70 грн. Також тут можна замовити екскурсію вартістю 100 грн.

Дельфінарій "Немо" пропонує щоденні шоу і романтичні нічні щосуботи. Тут найкраща шоу-програма в Європі за участі дельфінів сімейства Афалін, східноамериканських морських котиків та левів. Також можна поплавати разом з дельфінами, зануритися на дно басейну з інструктором з дайвінгу, зробити фото і пройти курс дельфінотерапії.

Вартість квитка шоу – 300 гривень; 10 хвилин плавання з дельфіном – 3000 гривень, а 3-х годинний дайвінг разом з дельфіном – 4000 грн.

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Аквапарк "Одеса" займає 7 кілометрів території. Тут споруджені гірки, які досягають 19-ти метрової висоти. Є басейн з хвилями, дитяче аквамістечко, штучна річка з постійним рушієм 5 км/год, 5 басейнів, 27 водних атракціонів, 5 гідромасажних зон, 6 зон для засмаги і піщаний пляж. Також є пілінг рибами в Fish Spa. Але через величезну кількість відвідувачів будьте готові до черг, які можуть тривати й пів години.

Дорослий квиток – 600 гривень, дитячий – 400 грн. VIP-зона – 900 гривень за дорослого, і 600 гривень за дитину.

Що цікавого в Одесі?

Тисячі туристів щороку їдуть сюди не тільки відпочити, а й щоб відвідати культурні пам’ятки міста, зробити сотні унікальних фото на згадку. Тут безліч культурних, історичних та архітектурних місць. Відомі Потьомкінські сходи, Оперний театр – це те, з чим асоціюється Одеса, але є дещо, про що ви, можливо, не знали й навіть не здогадувалися.

Національний театр опери та балету зацікавить вас, навіть якщо ви не є великим поціновувачем ні опери, ні балету. Чому? По-перше, він є найстарішим з усіх оперних театрів в Україні та побудований тим самим де Рішельє, тому довгий час показував винятково італійські вистави. По-друге, журнал Forbes включив його в перелік найбільш незвичайних визначних пам’яток Східної Європи. Тут в різні часи диригували Чайковський, Рахманінов, співали Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька, танцювали Анна Павлова й Айседора Дункан. А Олександр Пушкін згадував Одеський театр у романі "Євгеній Онєгін". Для охочих поринути в незвичайну, загадкову атмосферу театру, пройтися його розкішними залами й коридорами, відвідати музейну експозицію, познайомитися з історією театру, можна відвідати екскурсії.

Вартість квитка – 150 гривень з особи (діти до 5 років – безкоштовно).

Ще одна візитна картка Одеси – Потьомкінські сходи. Унікальний проєкт графа Воронцова в подарунок своїй дружині Єлизаветі. Сходи були споруджені багато десятиліть тому, але дотепер дивують навіть найдосвідченіших туристів. Вони налічують 192 сходинки та входять у десятку найкрасивіших в Європі. Для того, щоб піднятися, необхідно подолати цілих 10 прольотів. Одесити щороку влаштовують тут спортивний захід – забіг на час, участь можуть взяти всі. Також варто згадати, що ці сходи прикрашають кадри десятків фільмів.

Перейдімо до нестандартних одеських пам’яток архітектури:

Однією з найпопулярніших локацій для фото серед туристів в Одесі є арт-об’єкт Дім сонця на пляжі Ланжерон. Це прототип старих бронзових дверей, які були на вході у парадне по вулиці Рішельєвській. Скульптор Михайло Рева створив Дім сонця, щоб саме через "двері" цього "будинку" в Одесу щоранку "заходило" сонце. "Нехай ці двері будуть парадним входом до Дому сонця. І нехай, підходячи до них, люди загадують свої заповітні бажання. Вони обов’язково здійсняться!" – переконано заявляє автор.



Дім сонця на пляжі Ланжерон в Одесі / odessa.net.ua

Туристи відзначають ще одну дуже цікаву пам’ятку в Одесі – пам'ятник Дарту Вейдеру, темному Лорду з фільму "Зоряні війни". До речі, це перший пам’ятник у світі, присвячений цій постаті. Історія його виникнення теж унікальна: в зв'язку із законом про декомунізацію підлягають демонтажу всі пам'ятники, пов'язані з епохою комунізму, тому відомий місцевий скульптор Олександр Милов перетворив заводський пам’ятник Володимиру Леніну на темного Лорда. Що цікаво, в його голову вмонтовано безпровідний передавач інтернету, тому це приваблює відвідати його ще більше.



Пам'ятник Дарту Вейдеру в Одесі / img.gazeta.ru

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Нещодавно була написана фреска "Geneva art wall", яка з'явилася в маленькому дворику Одеси на триповерховому будинку загальною площею 330 квадратних метрів, і одразу ж стала обов’язковою для відвідування. На ній зображено Остапа Бендеру, Пушкіна, Утьосова, Жванецького та інших вигаданих і реальних героїв, які мають відношення до міста. Вона стала найбільшою в Україні, рекордні розміри були зафіксовані Національним реєстром рекордів України. Попередній рекорд належав Києву – 255 квадратних метрів стіни будинку.



Фреска Geneva art wall в Одесі / Уніан

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