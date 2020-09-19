После теплого лета, изменения погоды порождают осеннюю депрессию. Великолепными природными лекарствами от хандры станет посещение термальных курортов, где осенью не только поднимается настроение, но и растет заряд жизненных сил, улучшается самочувствие.

Travel24 расскажет вам о самых популярных термальных курортах Украины.

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Берегово В Берегово находятся сразу два крупных термальных комплекса. Один из них расположен в спортивном центре "Закарпатье" и является крупнейшим термальным бассейном под открытым небом. Его размер составляет более 50 метров. Наполняют бассейн кремниево-азот-углекисло-хлоридно-натриевыми водами, которые, благодаря своим уникальным свойствам, способствуют комплексному оздоровлению организма. Из-за насыщенного состава вода приобретает темный оттенок и становится слегка мутной, температура ее достигает + 30 ° С и такой она держится круглый год.

Цена: взрослые – 140 гривен / час, дети до 13 лет – 70 гривен / час

Спортивная база отдыха "Закарпатье" / ua.igotoworld.com Второй термальный комплекс "Жаворонок". Он более популярен среди туристов, благодаря своему современному дизайну, а также обладает сразу двумя термальными источниками – под открытым небом и непосредственно в стенах центра. Комплекс состоит из основного крытого бассейна (температура воды 31 – 33 ° C), в котором функционируют гидромассаж, гейзер и два водопада, а также джакузи (42 – 45 ° C). Кроме бассейнов, вас ждут джакузи с термальной водой, сауны и бани, а также соляная комната с залежами Солотвино.

Цена: взрослые – 100 гривен / час; дети – 50 гривен / час



Термальный комплекс "Жаворонок" / zhayvoronok.net

Термальные воды Косино, село Косино

Цена: от 250 гривен за 3 часа для взрослых, 150 гривен – для детей до 150 сантиметров

На территории расположены три термальных бассейна для взрослых и один бассейн для детей, в каждом из которых температура достигает +40 – 42 ° С. Термальные воды Косино наполненные такими микроэлементами как: селен, железо, кальций, калий, цинк, хлор, хром и многие другие. Наибольшей популярностью пользуются "бассейны – близнецы", а изюминкой комплекса является крупнейший в мире термальный бассейн "Золотой кран здоровья" с фонтанами-джакузи, выполненными в виде традиционных закарпатских напитков (пива, вина, кофе и паленки – венгерской фруктовой водки). Кроме того, здесь в одном месте собрано семь уникальных саун: эвкалиптовое, травяная, венгерский, хамам, римская баня, соляная лисья нора и ледяная пещера.



Крупнейший в мире термальный бассейн "Золотой кран здоровья" / vartonews.com.ua

Санаторный комплекс "Деренивская купель", село Нижнее Солотвино

Цена: взрослые – 550 гривен, дети от 120 до 150 сантиметров – 250 гривен

По легенде, целебные воды этой местности могут вернуть не только здоровье, но и молодость. Она славится тремя разными водами, все объединяются имеющимся высоким содержанием кремния. "Закарпатская 1" – вода для внутреннего использования. Она благодаря своему составу проводит детоксикацию организма и замедляет его старение. "Закарпатскую 2" полезно использовать женщинам в виде ванн. Ее используют для лечения и профилактики ряда гинекологических заболеваний. Кроме того, на территории комплекса функционирует римская парная, финская сауна, русская баня, ледяной фонтан и завод минеральных вод "Деренивская купель", где можно почувствовать целебные свойства минеральной и питьевой воды.



Санаторный комплекс "Деренивская купель" / derenivska-kupil.ua

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Санаторий "Теплица", город Виноградов

Цена: от 900 гривен с человека за день пребывания.

Расположен у подножия карпатского ботанического заказника "Черная гора". Этот район считается одним из самых теплых и самых экологически чистых в Закарпатье. Лечебная вода для бассейна добывается из скважины почти километровой глубины, с температурой 39 ° С. Этот санаторий имеет три вида различной воды: "Кушницкая", "Олеговская" и "Теплица". "Кушницкая» – это столовая вода, которая насыщена гидрокарбонатов и бором. Она полезна для людей, страдающих болезнями почек и желудочно-кишечного тракта. "Олеговская" имеет в своем составе большое количество кремния, что необходимо при нарушениях опорно-двигательной системы. Термальная вода "Теплица" – это прекрасное дополнение к курсу лечения, ведь в этом заведении вы сможете очистить организм и снаружи, и внутри. Но есть минус: посетить термальный бассейн могут только те, кто проходит оздоровление в санатории.



Санаторий "Теплица" / ukrwest.com.ua

Хорошего и здорового отдыха!