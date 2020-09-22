Карпатские вершины никогда не оставят равнодушным того, кто их покорил. Они могут быть разными – стремительными и каменистыми, поросшими можжевельником или заснеженны. Но неважно от внешнего вида, горы привлекают туристов в любое время года и погоду.

Travel24 расскажет о 5 самых популярных вершинах Карпат, которые поразят вас своими пейзажами.

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Говерла

Высота – 2 061 метра

Самая высокая гора Украины. Место, где должен побывать каждый украинец, ведь именно здесь можно почерпнуть много полезного и эстетического. Восхождение на Говерлу популярно как летом, так и зимой. Однако, зимой такие походы рекомендуются только профессиональным альпинистам. По форме Говерла напоминает правильный конус, в целом она покрыта альпийскими лугами, а иногда и кустарниками. Еще на вершине встречаются каменные россыпи. Кстати, один из источников Прута берет свое начало именно в подножии горы, а рядом находятся живописные водопады.



Говерла / verkhovyna.life

Бребенескул

Высота – 2 038 метра

Вторая среди самых высоких гор Карпат. Она находится на середине Черногорского хребта, между горами Мунчель и Ребра. С гуцульского диалекта название переводится как "выпуклый", полностью характеризует форму вершины. Она почти не отличается от основного хребта, иногда можно даже не понять, что это пик горы. Однако многие считают ее одной из самых красивых вершин на позвоночнике: из-за особого расположения и климата, на ее склонах весь год может лежать снег, даже летом. Недалеко от нее находится самое большое высокогорное озеро Украины с таким же названием – Бребенескул.



Озеро Бребенескул неподалеку горы / amazingukraine.pro

Поп Иван Черногорский

Высота – 2 028 метра

Одна из самых высоких вершин Черногорского хребта, расположенная на юго-восточной части массива Черногора на границе двух областей: Закарпатской и Ивано-Франковской. В 30-х годах XX века на горе поляки построили каменную обсерваторию. Недавно, она была частично восстановлена для туристических нужд. Ярым путешественникам она известна под названием "Белый Слон". С вершины Попа Ивана открываются панорамы на Говерлу, Бребенескул, Петрос, Гутин Томнатник и на гору Ребра.



Поп Иван Чорногорский / galychyna.if.ua

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Петрос

Высота – 2 020 метра

Вторая после Говерлы по популярности. Расположена в северо-западной части массива между горами Шешул и Говерлой. Характеризуется крутыми склонами, поэтому опытные туристы не рекомендуют ходить туда без специального снаряжения. Другое ее название – "Грозовая гора", потому что в непогоду сюда всегда бьют молнии, а шквальный ветер ломает и сносит все здания на горе. На самом деле этот маршрут довольно сложный.



Петрос / rakhiv.in

Большая Сивуля

Высота – 1 836 метра

Самая высокая вершина Сивулянского позвоночника, входит в горный массив Горганы. Сивулянский позвоночник состоит из серых грубошаровых песчаников, он укрыт каменными россыпями. Говорят, что такое название он получил из-за жуткой легенде о княжне, которая выбралась из неволи и бродила здесь не один день, а в итоге поседела. Гора является каменистой, поэтому туристам, которые хотят покорить ее желательно иметь специальное снаряжение.



Большая Сивуля / ivankmit.com

Удачного восхождения!