Украинские Карпаты – это множество возможностей для хайкинга, причем для путешественников с различными физическими возможностями и целями. Каждый турист хотя бы один раз обязан покорить самую высокую точку Украины – Говерлу, чтобы насладиться живописными пейзажами.

Travel24 расскажет, как и когда лучше совершать восхождения на Говерлу.

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Настоящим естественным украшением Украинских Карпат – высокогорный хребет Черногора, в составе которого самая высокая точка Украины – гора Говерла, она имеет правильную пирамидальную форму. Высота Говерлы – 2061 метр над уровнем моря. В переводе с венгерского это название означает "снежная гора". Вершина ее на самом деле снежная. Да и погода здесь часто меняется: снег на Говерле среди лета – не редкость. Вершина Говерлы – это небольшой плоский площадка, который дает уникальную возможность любоваться окружающим ландшафтом в радиусе 360 °.



Гора Говерла / activetravel.com.ua

Как правильно одеться и обуться?

Вам нужно одеться так, чтобы ничто и нигде не давило и не натирало. Одежда должна легко надеваться и сниматься, так как во время подъема и спуска погода может резко меняться. Не забывайте о правиле трех слоев: нижнее белье должно отводить влагу, дальше – одежда для тепла, а верхний слой – для защиты от осадков и ветра.

Обувь должна быть удобная и прочная. Не стоит надевать только сандали, а также повседневные кроссовки. Лучше выбрать специальные производные кроссовки или трекинговые ботинки. Возьмите с собой длинные плотные носки, если нет специальные трекинговые. Профессионалы не советуют одевать хлопчатобумажные носки – они легко собираются и натирают ноги.

Откуда начинать маршрут?

Лучше выбирать направление северным склоном от базы "Заросляк". С этой стороны на Говерлу ведут синий и зеленый маршруты, они обозначены на карте. Также они промаркированы на местности.

Синий маршрут проходит по круче склона. В подготовленного человека, у которого хорошая физическая форма и она не имеет проблем со здоровьем, восхождение займет 2 часа. Этот маршрут популярный среди туристических групп. Однако они обычно поднимаются медленнее: 3 – 4 часа с длительными привалами.

Зеленый маршрут проходит пологим склоном и по времени занимает от 2,5 часа. Здесь почти безлюдно. Однако, как и людей нет, заблудиться здесь сложно – маршрут хорошо промаркирован.



Зеленый маршрут / verkhovyna.life

Есть еще маршрут из закарпатской стороны. Его считают самым длинным, но и легким. В этом случае вашим исходным пунктом будет село Лазещина Раховского района. Начинается он вдоль одноименной реки Лазещина, затем идет лесистый позвоночник и ведет на тропу. Далее – к горной на западной стороне Говерлы. Двигаться нужно вверх и восточнее – и вы на вершине.

Какое время года лучшее для восхождения?

Горы прекрасны в любое время года. Но все зависит от подготовки туристов. Неопытным туристам советуют устраивать поход на Говерлу летом – в начале осени. Начиная с октября, температура снижается до 6 градусов с повышением на 1 километр. Зимние восхождения – только для бывалых путешественников, а весной погода слишком нестабильна. Лучшее время для Говерлы – лето, особенно июль – август.

С 1 октября по 1 мая организованы туристические восхождение на Говерлу запрещены. Подняться на самую высокую точку Украины в этот период могут только альпинисты и профессиональные горные туристы.

Что нужно взять с собой?

компас

рюкзак

трекинговые палки

фонарик

вода и перекус

Удачного восхождения!