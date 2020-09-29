Українські Карпати – це безліч можливостей для хайкінгу, причому для мандрівників з різними фізичними можливостями та цілями. Кожен турист хоча б один раз зобов’язаний підкорити найвищу точку України – Говерлу, щоб насолодитися мальовничими краєвидами.

Travel24 розповість, як і коли найкраще здійснювати сходження на Говерлу.

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Справжньою природною прикрасою як Українських Карпат – високогірний хребет Чорногора, у складі якого найвища точка України – гора Говерла, яка має правильну пірамідальну форму. Висота Говерли – 2061 метр над рівнем моря. У перекладі з мадярського ця назва означає "сніжна гора". Вершина її насправді сніжна. Та й погода тут часто змінюється: сніг на Говерлі серед літа – не дивина. Вершина Говерли – це невеликий плаский майданчик, який дає унікальну можливість любуватися навколишнім ландшафтом у радіусі 360°.



Гора Говерла / activetravel.com.ua

Як правильно одягтися і взутися?

Вам треба вдягнутися так, щоб ніщо й ніде не тиснуло й не натирало. Одяг має легко надіватися і зніматися, оскільки під час підйому й спуску погода може різко змінюватися. Не забувайте про правило трьох шарів: спідня білизна має відводити вологу, далі – одяг для тепла, а верхній шар – для захисту від опадів і вітру.

Взуття має бути зручне й міцне. Не варто взувати не те що сандалі, а навіть повсякденні кросівки. Ліпше вибрати спеціальні похідні кросівки або трекінгові черевики. Візьміть із собою довгі цупкі шкарпетки, якщо немає спеціальних трекінгових. Професіонали не радять одягати бавовняні шкарпетки – вони легко збираються і натирають ноги.

Звідки починати маршрут?

Найкраще обирати напрямок північним схилом від бази "Заросляк". З цього боку на Говерлу ведуть синій і зелений маршрути, вони позначені на карті. Також вони промарковані на місцевості.

Синій маршрут проходить по крутішому схилу. У підготовленої людини, в якої хороша фізична форма і яка не має проблем зі здоров'ям, сходження займе 2 години. Цей маршрут найпопулярніший серед туристичних груп. Проте вони зазвичай підіймаються повільніше: 3 – 4 години з тривалими привалами.

Зелений маршрут проходить пологішим схилом і за часом займає від 2,5 години. Тут майже безлюдно. Проте, хоч і людей немає, заблукати тут складно – маршрут добре промаркований.



Зелений маршрут / verkhovyna.life

Є ще маршрут із закарпатського боку. Його вважають найдовшим, але й найлегшим. У цьому випадку вашим вихідним пунктом буде село Лазещина Рахівського району. Починається він уздовж однойменної річки Лазещина, потім йде залісненим хребтом і веде на плай. Далі – до полонини на західному боці Говерли. Рухатися потрібно вгору й східніше – і ви на вершині.

Яка пора року найкраща для сходження?

Гори прекрасні у будь-яку пору року. Але все залежить від підготовки туристів. Недосвідченим туристам радять влаштовувати похід на Говерлу влітку – на початку осені. Починаючи з жовтня, температура знижується до 6 градусів з підвищенням на 1 кілометр. Зимові сходження – тільки для бувалих мандрівників, а навесні погода надто нестабільна. Найкращий час для Говерли – літо, особливо липень-серпень.

З 1 жовтня по 1 травня організовані туристичні сходження на Говерлу заборонені. Піднятися на найвищу точку України в цей період можуть лише альпіністи й професійні гірські туристи.

Що треба взяти з собою?

Компас

Рюкзак

Трекінгові палиці

Ліхтарик

Вода й перекус

Вдалого сходження!