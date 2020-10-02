Острови в Україні: місця, які здивують своїми загадковими пейзажами
Для того, щоб відвідати загадкові безлюдні екзотичні острови, люди вирушають за кордон, ближче до океану. Але вони й не здогадуються, що острови України не менш цікаві.
Travel24 підготував добірку найкрасивіших островів України, які здивують вас своїми пейзажами.
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Монастирський острів, Дніпро
Монастирський острів – місце загадкове, оповите легендами, таємницями століть і фантастичними гіпотезами. Пляж, підвісна канатна дорога, декоративний водоспад, церква Святого Миколая і монументальна постать Тараса Шевченка, що підноситься над Дніпром.
Монастирський острів / uk.wikipedia.org
Джарилгач, Херсонська область
Вся територія острова і частина прилеглої акваторії входить до Національного природного парку "Джарилгацький". Цікавою пам'яткою на острові є Джарилгацький маяк, спроєктований самим Гюставом Ейфелем. Джарилгач багатий на лиманові озера, тут їх близько 200. Джарилгач називають Мальдівами "по-українськи", ми рекомендуємо відправитися сюди на відпочинок з наметом.
Острів Джарилгач / ukrinform.ru
Бирючий острів
Коса в північно-західній частині Азовського моря, що відмежовує Утлюцький лиман. Безлюдний і красивий – для любителів тихого відпочинку, дикої природи й теплого моря. На острові багато озер, невеликих заток і бухт. Тут мешкають акліматизовані благородні олені, лані, кулани, коні та муфлони.
Бирючий острів / kirillovka.ks.ua
Інь-Янь, Дністровський каньйон
Це два невеликих острівці на річці Дністер, що входить до Національного природного парку "Дністровський каньйон". Ці острови утворилися серед мальовничих меандрів в 1969 році в результаті повені. За формою острови дуже схожі на китайський символ їнь і ян.
Острів Інь-Янь / pravda.if.ua
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Острів Тендра, Херсонська область
Довгий вузький острів-коса в північній частині Чорного моря. Від материка острів відділений Тендрівською затокою. Велика частина Тендри входить до складу Чорноморського біосферного заповідника. На острові розташований один з найважливіших маяків Чорного моря – Тендрівський маяк. Єдине в Україні місце, де живуть дикі коні. Це ще одне райське місце в Україні: білий пісок, безлюдні пляжі, дика природа і бірюзові хвилі.
Тендрівська коса / ua.igotoworld.com
Зміїний, Одеська область
Острів знаходиться в Чорному морі. Це екологічно чиста територія, унікальна флора і фауна, пляжі, прозора морська вода. У підводному світі біля острова знайдені судна часів двох світових воєн. Острів людний, на ньому розташоване маленьке селище Біле.
Зміїний острів / ua.igotoworld.com
Хортиця, Запорізька область
Дуже мальовничий острів, що омивається Дніпром. Національний заповідник "Хортиця", ліси, степи й луки, високі скелі, унікальні історичні пам'ятки, створені ще до н.е., подорож в історію запорізьких козаків, звідси вони здійснювали походи на турецькі фортеці, Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" – все це острів Хортиця.
Острів Хортиця / myplanet.com.ua
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