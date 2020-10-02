Для того, щоб відвідати загадкові безлюдні екзотичні острови, люди вирушають за кордон, ближче до океану. Але вони й не здогадуються, що острови України не менш цікаві.

Travel24 підготував добірку найкрасивіших островів України, які здивують вас своїми пейзажами.

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Монастирський острів, Дніпро

Монастирський острів – місце загадкове, оповите легендами, таємницями століть і фантастичними гіпотезами. Пляж, підвісна канатна дорога, декоративний водоспад, церква Святого Миколая і монументальна постать Тараса Шевченка, що підноситься над Дніпром.



Монастирський острів / uk.wikipedia.org

Джарилгач, Херсонська область

Вся територія острова і частина прилеглої акваторії входить до Національного природного парку "Джарилгацький". Цікавою пам'яткою на острові є Джарилгацький маяк, спроєктований самим Гюставом Ейфелем. Джарилгач багатий на лиманові озера, тут їх близько 200. Джарилгач називають Мальдівами "по-українськи", ми рекомендуємо відправитися сюди на відпочинок з наметом.



Острів Джарилгач / ukrinform.ru

Бирючий острів

Коса в північно-західній частині Азовського моря, що відмежовує Утлюцький лиман. Безлюдний і красивий – для любителів тихого відпочинку, дикої природи й теплого моря. На острові багато озер, невеликих заток і бухт. Тут мешкають акліматизовані благородні олені, лані, кулани, коні та муфлони.



Бирючий острів / kirillovka.ks.ua

Інь-Янь, Дністровський каньйон

Це два невеликих острівці на річці Дністер, що входить до Національного природного парку "Дністровський каньйон". Ці острови утворилися серед мальовничих меандрів в 1969 році в результаті повені. За формою острови дуже схожі на китайський символ їнь і ян.



Острів Інь-Янь / pravda.if.ua

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Острів Тендра, Херсонська область

Довгий вузький острів-коса в північній частині Чорного моря. Від материка острів відділений Тендрівською затокою. Велика частина Тендри входить до складу Чорноморського біосферного заповідника. На острові розташований один з найважливіших маяків Чорного моря – Тендрівський маяк. Єдине в Україні місце, де живуть дикі коні. Це ще одне райське місце в Україні: білий пісок, безлюдні пляжі, дика природа і бірюзові хвилі.



Тендрівська коса / ua.igotoworld.com

Зміїний, Одеська область

Острів знаходиться в Чорному морі. Це екологічно чиста територія, унікальна флора і фауна, пляжі, прозора морська вода. У підводному світі біля острова знайдені судна часів двох світових воєн. Острів людний, на ньому розташоване маленьке селище Біле.



Зміїний острів / ua.igotoworld.com

Хортиця, Запорізька область

Дуже мальовничий острів, що омивається Дніпром. Національний заповідник "Хортиця", ліси, степи й луки, високі скелі, унікальні історичні пам'ятки, створені ще до н.е., подорож в історію запорізьких козаків, звідси вони здійснювали походи на турецькі фортеці, Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" – все це острів Хортиця.



Острів Хортиця / myplanet.com.ua



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