Дослідники вважають, що ця місцевість є залишками давніх курганних споруд. Якщо цікаві деталі, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Суспільне Дніпро.

Які таємниці приховує Мавринський майдан?

За 70 кілометрів від Дніпра, у селі Межиріч, розташований Мавринський майдан – загадкова археологічна пам'ятка України, яку історики відносять до зруйнованих курганів. Це місце має сакральне значення для сучасних язичників: тут проводять обряди, освячують хліб, розпалюють вогнища та моляться під час свят, зокрема на Ярила чи Івана Купала.

Як виглядає Мавринський майдан: дивитись відео

Краєзнавець Роман Нікіфоров, який понад 20 років досліджує майдани, вважає, що його збудували близько 8 600 років тому. З висоти пташиного польоту його форма нагадує величезного павука, а розташування пагорбів свідчить, що це могла бути стародавня обсерваторія. Під час весняного рівнодення сонце заходить точно в один із проємів пагорбу, що підтверджує астрономічне значення цієї споруди.

Цікаво, що майдан має ідеально симетричну форму, а над його центром ніколи не літають птахи. За словами дослідників, це може бути пов'язано з особливою циркуляцією повітря, коли вітер утворює потужний вертикальний вихор.

Мавринський майдан / фото "ДніпроКультура"

Інфраструктура поблизу пам'ятки мінімальна – лише кілька альтанок для відпочинку. Попри це, місце приваблює туристів своєю таємничістю та природною красою. Дослідники вважають, що Мавринський майдан заслуговує статусу заповідника не лише через археологічну цінність, а й через унікальну флору, яка збереглася лише тут.

Які цікаві факти варто знати про Мавринський майдан?

Як пише "Інформаційний портал України", про це місце є декілька популярних фактів:

На території майдану відсутні дерева.

Пам'ятка відзначається високою акустичною прозорістю.

Три пагорби розташовані строго за напрямками на схід, захід і південь.

Над майданом не літають птахи, а серед природних звуків домінує лише гул вітру.

Аналогів цього археологічного об'єкта немає ні в Україні, ні у світі.

