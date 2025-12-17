Як йдеться у статті на Вікіпедії, Гіга народився у селі Білки, що в Хустському районі, повідомляє 24 Канал. Це приблизно за 50 кілометрів від Мукачева та менше, аніж 100 кілометрів, від Ужгорода, де артист здобув музичну освіту.

Де народився Степан Гіга?

Білки – це одне з найбільших сіл України, яке розташоване в долині річки Боржави. Цікаво, що річка бере початок на полонині Боржава в Карпатах, зокрема на східних схилах гори Стій (1681 метр), в урочищі Гимба.

Як йдеться на сайті Білківської сільради, село має багату історію, переживаючи різні влади, зокрема Австро-Угорщини та Чехословаччина. Ба більше, його історія сягає неоліту та бронзової доби з археологічними знахідками кількох культур, включаючи скіфську та слов'янську. У цілому село розвивалося як торговельний центр з ярмарками, шахтами та промисловістю.



Національний природний парк "Зачарований край" / Фото парку

Сьогодні у рідному селі Гіги та його околицях є чимало місць, які варті уваги туристів. Передусім це мальовничий Національний природний парк "Зачарований край". Тут на мандрівників чекає Смерековий камінь, схожий на вершину смереки. Також є камінь Трон і Розколотий камінь.

На початку 19 століття у Білках діяла шахта з видобутку залізної руди, чавуноливарне підприємство, тартак та декілька млинів. У 1822 році за часів Австро-Угорської імперії кілька дворянських сімей одержали від короля право займатись торгівлею і відкривати млини та корчми. Деякі дерев'яні млини збереглись до наших днів і їх можна побачити, відвідуючи село.



Успенський храм у селі Білки / Мукачівська греко-католицька єпархія

У селі є Свято-Успенський греко-католицький храм – архітектурна пам'ятка 18 століття. У радянські часи тут був музей атеїзму, завдяки якому вдалося зберегти унікальні розписи 1863 року Фердинанда Видри та Іоана Вейріха. Біля церкви розташована капличка з мощами підпільного отця Петра Ороса, застреленого міліціонером у 1953 році.

Це цікаво. У селі Білки народився український борець, боксер, силач, артист цирку Іван Фірцак. У 1928 році він був визнаний найсильнішою людиною планети. У Білках йому відкрили пам'ятник, для якого позував Василь Вірастюк.

Ще однією цікавинкою села є пам'ятник тверезості 1874 року, який розташований на місцевому кладовищі.



Мініскульптура в пам'ять про жертв Голокосту / Фото Beregovo.Today

Окрім того, у Білках є мініскульптура в пам'ять про жертв Голокосту. Вона відкрита 19 квітня 2016 року на центральній площі села й створена у вигляді залізного вантажного вагона з людьми, що виходять, на основі фото з "Альбому Аушвіца" – унікального фотосвідчення, знайденого та подарованого меморіалу "Яд Вашем" уродженкою Білок Лілі Якоб-Зельманович.

