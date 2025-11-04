Качанівський палац з'явився наприкінці 18 століття і свого часу приймав найвідоміших українців. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на "Вандрівку".

Обожнювала вся інтелігенція: що відомо про історію Качанівського палацу?

Унікальність палацу у Качанівці полягає в тому, що він є єдиним в Україні, який зберігся до наших днів усім комплексом. Спочатку садибу будували для графа Рум'янцева-Задунайського, але з часом вона перейшла родині Тарновських – відомих у той час меценатів. Саме вони кілька разів добудовували палац і зробили Качанівку осередком розвитку української культури і мистецтва.

На території садиби є погруддя Тараса Шевченка. Це не просто так – відомий поет і художник був частим гостем родини Тарновський. Він навіть закохався у свою кому Надію Тарновську, яка була двоюрідною тіткою Тарновського молодшого. Шевченко кілька разів освідчувався Надії, але вона так і не погодилася вийти заміж за поета. До речі, саме у Качанівку Шевченко відправив свою картину "Катерина" зі Санкт-Петербурга.

Окрім Шевченка, в Качанівку навідувалися й інші митець того часу – Ілля Рєпін, Микола Гоголь, Євген Гребінка, Марко Вовчок та інші. Саме тут Ілля Репін намалював свою картину "Вечорниці" і створив ескізи до славетної картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Цікаво! Існує легенда про те, що наступний власник садиби – цукровий магнат Павло Харитоненко – засипав цукром усі 500 метрів головної алеї маєтку у день весілля своєї доньки. Так він хотів благословити молоду пару та щасливе і солодке сімейне життя. Тепер вважається гарною прикметою, якщо наречені проходяться цією алеєю.

У якому стані Качанівський палац зараз?

Тревел-блогер @lavromandry назвав палац у Качанівці візитівкою Чернігівщини. Навколо нього є цікаві скульптури, а при вході відвідувачів зустрічають кам'яні леви, яких загалом на території є близько 10. Навколо палацу є один з найбільших ландшафтних парків України, площею у понад 500 гектарів. Родзинка цього місця – велике озеро, в якому палац відображається як у дзеркалі.

Сьогодні на території палацу створений Національний історико-культурний заповідник. За словами блогера, восени тут особливо прекрасно, адже дерева переливаються різними барвами. Білосніжні колони садиби красиво контрастують з жовто-багряними пейзажами.

Всередині палацу є музей, в якому збереглися старовинні меблі – тут є навіть рояль 18 століття, на якому могли грати видатні гості минулих століть. Також у музеї є понад 600 автографів видатних діячів минулих століть.

Стан палацу неідеальний – він потребує реконструкції. Місцями це дуже сильно помітно, але шарму від цього цей комплекс не втрачає.

