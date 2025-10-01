Ми підготували для вас найцікавіші локації, які точно не залишать байдужими. Залишайтеся з нами, аби дізнатися всі деталі у матеріалі 24 Каналу з посиланням на БлогПокупон.

Що варто знати про Батурин?

Батурин був заснований у 11 столітті і здобув популярність завдяки своєму розташуванню на березі річки Сейм. Це сприяло його стрімкому розвитку як торгівельного центру, так і важливого оборонного пункту. Протягом багатьох століть місто було під владою різних держав, однак найважливішим періодом його історії стало 17 століття, коли Батурин став справжньою столицею Гетьманської України. Саме тоді, за гетьманування Івана Мазепи, місто стало осередком української культури та освіти: у Батурині діяли одні з перших навчальних закладів, літературні школи, а також активно розвивалася церковна архітектура.

Проте слава Батурина перервалася трагічною подією – "Батуринською різаниною", що сталася на початку 18 століття після союзу Івана Мазепи зі Швецією проти Російської імперії. На жаль, місто стало ареною ворожих вторгнень і після вимушеного відходу Мазепи Батурин зазнав майже повного знищення.

Попри те, що російські війська зруйнували майже всі історичні пам’ятки Батурина, частина з них усе ж збереглася до наших днів. Ба більше, археологічні розкопки та дослідження тривають і сьогодні, тож місто щороку відкриває ще одну маленьку частинку своєї безмежно великої історії. Тепер ви знаєте цінну історію міста і можете сміливо переходити до знайомства з його не менш цікавими локаціями.

Де цікаві місця в гетьманській столиці?

1. Палац Розумовського

Палац Кирила Розумовського – єдиний збережений в Україні гетьманський палац. Його збудували у 1799–1803 роках для останнього гетьмана Лівобережної України Кирила Розумовського за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона.

Цінним є те, що після сучасної реконструкції інтер’єри зберегли автентичні елементи. Зали палацу просторі і вишукані, будівля має три поверхи, а на другому розташований музей Гетьманської слави, де можна побачити унікальні експонати та особисті речі Розумовського. Окрім головного корпусу, відновлено два додаткових флігелі за автентичними кресленнями, а також парк, створений за проєктом Камерона. Архітектор був великим шанувальником творчості Андреа Палладіо, тож не дивно, що палац став яскравим зразком паладіанського стилю.

Територія палацу вражає мальовничими краєвидами, а зали передають атмосферу тієї епохи. Саме тому це місце ідеально підходить для тематичних фотосесій та навіть весільних церемоній.

Окрім самостійної прогулянки територією палацу, ви можете замовити екскурсію з гідом, який розповість набагато більше цікавих і цінних фактів, що не залишать вас байдужими. А якщо у вас обмаль часу для поїздки, але є бажання пройтися залами палацу, це можна зробити онлайн. Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" також пропонує віртуальну екскурсію, яка дозволяє відчути історичну атмосферу, не виходячи з дому.

Та все ж ми радимо побачити палац на власні очі, адже жоден онлайн-формат не здатен на всі 100% передати його велич і красу. За посиланням ви знайдете всю актуальну інформацію про графік роботи, вартість квитків, а також про екскурсії до інших локацій, про які ми розповімо далі.

Прогуляйтесь атмосферним палацом: дивитися відео

2. Кочубеївський парк і Будинок Генерального судді Василя Кочубея

Будинок Генерального суду (Будинок Кочубея) – унікальна пам’ятка історії, що свого часу була резиденцією генерального судді Василя Кочубея. Це єдина споруда на всій території Батурина, яка змогла вистояти під час жорстокого знищення міста московськими військами. У 20 столітті будівля стала осередком музейної справи: вже у 1925 році, з ініціативи Товариства бджолярів імені П. І. Прокоповича, тут відкрили музей, присвячений його імені.

А згодом, у 1993 році, на основі цього музею було створено Державний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". Велика реставрація будинку тривала у 2003 – 2005 роках. Уся важлива історія подана в деталях у чотирьох залах та підвальному приміщенні. Експозиція знайомить із процесом будівництва, етапами реставрації, історією козацького роду Кочубеїв, а також розповідає про кохання гетьмана Івана Мазепи та Мотрі Кочубей. Не менш цікавою частиною будівлі є підвал, який, що важливо, залишився єдиним автентичним і не зазнав реставрації. Саме тут можна відчути справжню атмосферу минулих століть.



Будинок Генерального судді Василя Кочубея / з блогу Andy Travel Club

Будівля розташована у парку імені Василя Кочубея, який налічує понад 34 видів дерев і чагарників, висаджених у різні роки. Тут також можна побачити виставку "…допоки бринить бджола", присвячену бджоляру Петру Прокоповичу, а ще – пам’ятки монументального мистецтва різних періодів.

3. Цитадель Батуринської фортеці

Територія "Цитадель Батуринської фортеці" – це архітектурно-меморіальний комплекс, відтворений з нуля на основі археологічних досліджень у 2008 році за ініціативи Президента України Віктора Ющенка (2005 – 2010). Тут наново побудовані адміністративні, оборонні та культові споруди.

До експозиційного комплексу Цитаделі входять: скарбниця, копії гармат 18 століття, якорі 18-19 століть, жорна батуринських водяних млинів тих часів, а також Пам’ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року – меморіал, що вшановує пам’ять тисяч мешканців міста, загиблих під час цього трагічного нападу. Сам Цитадель з оборонною стіною, трьома великими вежами і ровом з 8-метровою глибиною вражає гостей Батурина.

Місце, яке зберегло історію давніх часів: дивитись відео

Що ще варто знати про фортецю?

Оборонна триярусна стіна довжиною 155 метрів, пише портал MD-Ukraine побудована з дерев’яних брусів і розділена трьома вежами.

Центральна замкова башта з брамою слугувала головним в’їздом і оглядовим майданчиком.

Південна та Північна башти використовувалися як комори, кузні та склади.

Гетьманський будинок – одноповерхова кам’яна резиденція гетьманів Многогрішного, Самойловича та Мазепи.

Скарбниця – мурована споруда для зберігання державних скарбів та коштовностей.

Криниця глибиною 29 метрів, зроблена за зразком 17 століття монастирських криниць.

У 2008 році поруч із церквою знайдено таємний хід фортеці.

Які цікаві місця ще варто відвідати?