Свого часу він був місцем зустрічей політиків, магнатів і військових з усієї Східної Європи. 24 Канал із посиланням на ye.ua розповість про цей палац докладніше.

Дивіться також Де на Хмельниччині можна побачити замок, який був і фортецею, і в'язницею, і маслозаводом

Як палац Сангушків у Ізяславі збирав політичну еліту Європи?

Палац Сангушків мав відчутну роль у соціальному житті регіону. Незвичайна історія робить цю пам'ятку важливою й для української спадщини.

Сьогодні це закинутий палац на Хмельниччині, руїни біля міста Ізяслав на мальовничому березі річки Горинь. А проте ця унікальна пам'ятка бароко XVIII століття тривалий час була центром політичного, економічного й дипломатичного життя краю.

Понад століття палац служив резиденцією могутнього роду Сангушків – меценатів, мандрівників і впливових діячів історичної Волині, які запрошували сюди європейських аристократів, генералів і політиків. Серед гостей, кажуть, був і польський король Станіслав Август Понятовський.

Будівництво нового палацу стало масштабним проєктом від Барбари Сангушко та італійського архітектора Паоло Фонтана. У 1754 – 1770 роках той поєднав європейські барокові та місцеві фортифікаційні традиції, як зазначено на порталі times.zt.

Палац звели поруч зі старішим Новозаславським замком XVI – XVIII століття. Це була крупна споруда з численними залами, картинними галереями, театром. Не дивно, що він став культурним і політичним центром регіону.

Палац Сангушків, колись – один зі знаних дворянських центрів: дивіться відео ancestry2022

У палаці проводили урядові ради, світські прийоми, розкішні бали. Але світ змінювався, і палац зрештою ставав російською казармою, штабом армії УНР, розміщенням радянських військ і навіть складом.

Друга світова війна та наступне занедбання залишили від колишньої величі лише руїни. А проте й у 2025 році ця пам'ятка є об'єктом національного значення, а її стіни приваблюють туристів, дослідників і любителів історії.

Які ще цікаві туристичні локації Хмельниччини варто відвідати?