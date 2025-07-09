Чим унікальний Малієвецький водоспад

Малієвецький водоспад зачаровує туристів своєю мальовничістю – вода спадає зі скелі, яка вся поросла зеленим мохом. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Маловідомий курорт з мінеральними водами: ще одна чудова локація на Закарпатті

Скеля складається з двох гротів – нижнього і верхнього. Нижній доступний для туристів, які хочуть зробити цікаві фотографії і трохи освіжитися бризом. До верхнього грота можна піднятися сходами – він облаштований як православна капличка.

Серед місцевих мешканців ходять легенди, що саме у цих печерах колись переховувався ватажок селянського руху Устим Кармалюк.

Унікальний водоспад є штучним – вода до вершини скелі подається через труби від джерела. Це унікальне місце облаштували ще у 18 столітті. Тоді граф Ян Онуфрій Орловський хотів створити красиву локацію біля власного палацу і доручив знаменитим митцям – архітектору Доменіко Мерліні, паркобудівничому Діонісію Мак-Клеру та садівнику Клігер – побудувати, окрім палацу, мальовничий парк і водоспад.

Дивіться відео про Малієвецький водоспад:

Коли граф Орловський покинув палац, то це місце занепало. Розкішний маєток пограбували, а за парком ніхто не доглядав. Унікальний водоспад зберігся до наших часів завдяки місцевій лікарці Олександрі Соколовій. У часи СРСР вона замінила старий дерев'яний водогін та металевий і так зберегла цю казкову локацію для майбутніх поколінь.

Зараз Малієвецький водоспад популярний серед туристів, адже на цій локації можна побачити ще й знаменитий палац Орловських та красивий парк. Сьогодні по колись розкішному палацу проводять екскурсії.



Палац Орловських на Хмельниччині / Фото travel-al.com.ua

Як добратися до казкового водоспаду

Малієвецький водоспад розташований у Кам'янець-Подільському районі Хмельниччини. Найзручніше добиратися власним автомобілем. З Хмельницького або Кам'янця-Подільського сюди їхати годину – півтори.

Де розташований Малієвецький водоспад на карті:

Якщо ви вирушаєте з Тернополя, то їдьте через Хмельницький по трасі Хмельницький – Чернівці. Після села Дунаївці слід повернути ліворуч. Останні кілометри до парку дорога неякісна, а тому автівку краще залишити у центрі села біля магазину й пройтися пішки близько 500 метрів.