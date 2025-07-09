Чем уникален Малиевецкий водопад

Малиевецкий водопад очаровывает туристов своей живописностью – вода спадает со скалы, которая вся поросла зеленым мхом. Об этом сообщает 24 Канал.

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Скала состоит из двух гротов – нижнего и верхнего. Нижний доступен для туристов, которые хотят сделать интересные фотографии и немного освежиться бризом. К верхнему гроту можно подняться по лестнице – он обустроен как православная часовня.

Среди местных жителей ходят легенды, что именно в этих пещерах когда-то скрывался предводитель крестьянского движения Устим Кармалюк.

Уникальный водопад является искусственным – вода к вершине скалы подается через трубы от источника. Это уникальное место обустроили еще в 18 веке. Тогда граф Ян Онуфрий Орловский хотел создать красивую локацию возле собственного дворца и поручил знаменитым художникам – архитектору Доменико Мерлини, паркостроителю Дионисию Мак-Клеру и садовнику Клигер – построить, кроме дворца, живописный парк и водопад.

Смотрите видео о Малиевецком водопаде:

Когда граф Орловский покинул дворец, то это место пришло в упадок. Роскошное имение разграбили, а за парком никто не ухаживал. Уникальный водопад сохранился до наших дней благодаря местной врачу Александре Соколовой. Во времена СССР она заменила старый деревянный водопровод на металлический и так сохранила эту сказочную локацию для будущих поколений.

Сейчас Малиевецкий водопад популярен среди туристов, ведь на этой локации можно увидеть еще и знаменитый дворец Орловских и красивый парк. Сегодня по некогда роскошному дворцу проводят экскурсии.



Дворец Орловских в Хмельницкой области / Фото travel-al.com.ua

Как добраться до сказочного водопада

Малиевецкий водопад расположен в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Удобнее всего добираться собственным автомобилем. Из Хмельницкого или Каменца-Подольского сюда ехать час – полтора.

Где расположен Малиевецкий водопад на карте:

Если вы отправляетесь из Тернополя, то поезжайте через Хмельницкий по трассе Хмельницкий – Черновцы. После села Дунаевцы следует повернуть налево. Последние километры до парка дорога некачественная, а потому машину лучше оставить в центре села возле магазина и пройтись пешком около 500 метров.