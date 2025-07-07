Місце, де розташований курорт, має свою особливість: з одного боку Свалявська долина оточена гірськими хребтами, що захищають містечко північних вітрів, а з іншого – залита сонцем, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Карпатіум".

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Свалява – маловідомий курорт Закарпаття

Погода Сваляві завжди сприяє відпочинку та оздоровленню, а околиці міста багаті джерелами лужно-вуглекислих вод. Саме там функціонують одні з найвідоміших санаторіїв Закарпаття: "Поляна", "Кришталеве Джерело", "Сонячне Закарпаття", "Квітка Полонини".



Вигляд на містечко Свалява / Фото "Карпатіум"

Свалявську мінеральну воду вживають для пиття, а також приймають у ній ванни. А ще із джерел набирають воду такі популярні виробники, як "Лужанська – 7", "Поляна Купель" і "Поляна Квасова".

"Сонячне Закарпаття" – мабуть, найбільший санаторій поблизу Сваляви, що розташований на висоті 340 метрів над рівнем моря. Там лікують та проводять профілактику захворювань органів кишківника, печінки, аномалії легенів тощо.



Санаторій "Сонячне Закарпаття" / Фото sonzak.com.ua

Мальовнича природа, гірське повітря, сприятливий клімат і наявність лікувальних джерел та санаторіїв, роблять Сваляву справді неймовірним місцем, де ще й дуже тихо, адже немає купи туристів.

Де розташована Свалява: карта