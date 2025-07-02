Село трохи віддалене від популярних карпатських напрямків. Можливо, і тому сюди їдуть не так масово. Водночас до Верховини їхати лише 19 кілометрів, розповідає 24 Канал.

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Дземброня – високогірне село з неймовірною природою

Протяжність гірського скла складає 10 кілометрів, а жителів тут налічується лише близько 200 осіб.

Загалом у Дземброні розвинена інфраструктура зеленого туризму. Саме тут бере початок відомий гірський маршрут, що веде до Чорногірського хребта.

Із села можна за 2 години дістатися вершини Вухатий Камінь або гори Дземброня, що має таку ж назву. Звідти відкриваються неймовірні краєвиди на Чорногірський хребет, зокрема на Говерлу.

Де розташоване село Дземброня: карта

Місць, які варто відвідати у Дземброні, небагато. Однак вони мають той карпатський шарм, за яким приїжджають туристи.

Найперше це Дзембронські водоспади, що розташовані на околиці села. Загальна висота перепаду води становить 100 метрів, а висота найвищого каскаду – 10 метрів.



Дзембронські водоспади / Фото "Вікіпедія"

Інше визначне місце вже архітектурне – монастир Преображення Господнього, що датується 2000 роком. До святині не так легко добратися – місцевість у селі й так гірська, а вона розташована ще й на пагорбі. Монахи, які прислуговують у храмі, малюють і вишивають ікони, тому там особливий іконостас.



Високогірний монастир та його настоятель / Фото RISU

Територія Дземброні входить до складу Карпатського національного природного парку. Тобто її ліси перебувають під охороною держави.