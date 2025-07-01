Мальовниче село отримало назву від річки Колочавки. А заснували поселення втікачі від кріпацького гніту в 15 столітті, тож не дивно, що його історію місцеві вирішили зберегти, відтворивши в такій кількості музеїв, пише 24 Канал.

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Село десяти музеїв та долини крокусів

Це село на Закарпатті саме по собі дуже красиве, бо тут збереглося багато старих хатин за невеликими дерев'яними огорожами. Деякі з них належать місцевим жителям, а деякі – є експонатами музеїв просто неба.



Музей "Старе село" / Фото "Вікіпедія"

А коли весною в Колочаві зацвітає долина крокусів, туди з'їжджаються всі туристи, щоб помилуватися ніжним фіолетовим цвітом.

Через Колочаву проходять популярні гірські маршрути, адже поряд із селом лежать хребти Красна та Квасний Верх. Також у селі є "Птахопарк" де живуть кілька видів голубів та екзотичні папуги.



Долина крокусів / Фото з інстаграму yulia_stolinets

Які музеї є в Колочаві

Музей "Колочавська вузькоколійка" – відтворює процес транспортування, показує життя залізничників.



Музей "Колочавська вузькоколійна" / Фото "Вікіпедія"

Музей "Колочавський бокораш" – розповідає про зниклу професію бокорашів, технологію лісокористування та його сплаву карпатськими річками.

Довідка. Бокораш – назва професії робітника, що займався сплавом лісу через річки за допомогою плотів. Здебільшого була поширена на Бойківщині та Гуцульщині.

Музей-скансен "Старе село" – перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті. Тут можна відчути атмосферу життя та культури колишніх мешканців Колочави.

– перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті. Тут можна відчути атмосферу життя та культури колишніх мешканців Колочави. Лінія Арпада – музей, присвячений періоду Другої світової війни. Тут можна побачити відреставровані оборонні споруди вздовж річки Теребля.

– музей, присвячений періоду Другої світової війни. Тут можна побачити відреставровані оборонні споруди вздовж річки Теребля. Музей "Бункер Штаєра" – розповідає про діяльність місцевих повстанців та їхню антирадянську боротьбу.

Де розташована Колочава: карта

Також у Колочаві є два музеї присвячені шкільництву 20 століття, музей "Воїнам-інтернаціоналістам", музей-колиба "Фауна Закарпаття" та музей у церкві Святого Духа.