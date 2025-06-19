Маєтки у Нижній Апші почали будувати в 1980-х роках. Тоді українські румуни масово їхали на заробітки за кордон (за переписом 2001 року, 98% населення говорило румунською), розповідає 24 Канал.

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"Період першого капіталу" для місцевих настав у 1980-х. Тоді румуни почали закуповувати насіння соняшника, який обмінювали на ліс. Насіння вони смажили і постачали мішками за кордон з націнкою в 100 – 200%. Про це розповів сам місцевий житель, кажучи, що "це приносило нечувані гроші".

Другою хвилею заробітку можна назвати 1990-ті та торгівлю спиртом і різним алкоголем. Проте як на будівництво такого розкішного житла, так і на утримання, потрібно купу грошей. Тому більшість місцевих жителів "живе" на заробітках. Взимку опалювати будинки-палаци дуже дорого, тому господарі живуть лише в 1 – 2 кімнатах, решту тримаючи зачиненими.

Є випадки, коли сім'ї, збудувавши собі "хороми", залишаються жити у старому будинку на подвір'ї. У новому шикарному маєтку вони лише приймають гостей.

Будинки-палаци в Нижній Апші / Фото "Україна Інкогніта"

Який вигляд мають будинки-палаци та чому їх взагалі будують

У Нижній Апші фактично немає одноповерхових хат. Найменші маєтки вміщують по 10 – 15 кімнат, найбільші – у середньому по від 30 до 40 приміщень. Однак є і справжні палаци на 60 кімнат. На подвір'ях господарі облаштовують оранжереї та басейни.

Де розташована Нижня Апша: карта

Подейкують, що місцеві жителі керуються правилом: "Мій будинок повинен бути хоч на одну цеглину вищим за сусідський".