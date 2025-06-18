Це село Криворівня у Верховинській селищній громаді. Саме сюди українська інтелігенція втікала від міської метушні й черпала натхнення для творчості, розповідає 24 Канал.

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Чому село назвали Криворівнею

Існує три популярні версії походження назви, і всі вони дуже цікаві та колоритні. Згідно з першою, колись тут жив чоловік із прізвищем Кривий, але хата його була на рівнині. Тож коли комусь треба було навідатися до нього, то казали, що йдуть до Кривого на рівню.

Друга версія оповідає таке, що назва пов'язана зі звивистими берегами Чорного Черемоша. На місці, де розташоване село, річка тече то кривіше, то рівніше. Тому, можливо, саме через це гуцули назвали своє поселення Криворівнею.

Третя версія – поетична, від письменника Івана Драча. Він казав, що коли в людини в житті щось "пішло криво", то в цьому селі воно вирівнювалося.



Природа Криворівні восени / Фото "Карпатіум"

Звідки назва "українські Афіни"

Автором знаменитої назви є український фольклорист Володимир Гнатюк. Криворівню досі називають "українськими Афінами" через те, що це село на початку XX століття стало культурним та інтелектуальним центром України. Тут збиралися видатні представники української інтелігенції, зокрема, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський та інші

Крім того, Криворівня розташована в мальовничій місцевості, серед гір і скель, що нагадує грецькі Афіни з їхньою природою та рельєфом.



Криворівня в теплу пору / Фото "Карпатіум"

Що цікавого відвідати у Криворівні

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці 1719 року;

Гуцульську ґражду-музей;

Музей Івана Франка;



Музей Івана Франка у Криворівні / Фото "Світ Карпат"