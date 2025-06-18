Це село Сваловичі на Камінь-Каширщині, що фактично завжди було малонаселеним. Однак за останні роки кількість мешканців стрімко зменшилася, розповідає 24 Канал.

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Яка історія села Сваловичі

До Другої світової війни у Сваловичах було 300 хат, а під час війни його спалили нацисти, через перебування тут совітських диверсійних груп.

На щастя, село відродилося, і в такому ж автентично-дерев'яному стилі, до якого звикли ще прародичі місцевих мешканців.

До кінця 1970-х у селі діяла початкова школа. Коли її закрили, то діти добиралися до сусіднього села Бучин річкою.

Колоритні Сваловичі / Фото Суспільного, "Конкурента"

Із 2000-х у селі немає дітей, та й кількість населення загалом скоротилася. Тут хіба що почали купувати будинки як дачі люди з Любешова та Луцька.

Станом на 2023 рік у селі мешкало 12 людей, але бувало й менше. Це зазвичай люди старшого чи похилого віку, яких родичі забирають то на лікування, то до міста на зиму.

Магазину немає, автобус не курсує

Як розповідав два роки тому селищний голова Олег Кух, Сваловичі – це автентичне село, де місцева архітектура "завмерла" на 50 – 60 роках минулого століття. Тут немає традиційного магазину – раз на тиждень до села автівкою привозять під замовлення продукти. Автобус до села, на жаль, уже не курсує.

За словами селищного голови, до повномасштабного вторгнення до Сваловичів часто приїжджали мандрівники. Хоч попит зменшився, туризм розвивається. У селі організовують сплави на байдарках і каяках, приїжджають порибалити чи просто подивитися на старовинну архітектуру немісцеві.