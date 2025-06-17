Трускавець розташований у Дрогобицькому районі Львівської області. Географічно це вже передгір'я Східних Карпат, тому природа як у самому містечку, так і довкола нього – неймовірна, розповідає 24 Канал.

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Які цікаві місця варто відвідати в Трускавці

Курортний парк "Адамівка"



Курортний парк "Адамівка" / Фото "Трускавець"

Розташований у центральній частині Трускавця. Головний садівник курорту Юзеф Яблонський зробив його в англійському стилі, а було це ще у 19 столітті. Тут прокладено 14 кілометрів стежок та алей, висаджено екзотичні дерева та встановлено пам'ятники.

Стежки парку ведуть аж до Дрогобича, до джерела Софії. З 2020 року "Адамівка" є парком державного значення.

Бювет з мінеральною водою



Бювет №1 / Фото Inclusive Travels in Ukraine

Найвідоміша вода Трускавця – "Нафтуся", аналогів якої за межами України немає. Це слабко мінералізована з невеликою кількістю органічних речовин вода, що має специфічний смак та запах. Однак вплив "Нафтусі" на організм можна назвати цілющим – вона сприяє зменшенню запальних процесів в органах та тканинах, стимулює виведення дрібних камінців і піску з нирок і жовчного міхура, нормалізує обмін речовин, діяльність шлунково-кишкового тракту тощо.

Набрати "Нафтусю" можна в бюветі №1, що розташований якраз на вході до курортного парку.

Гошівська гора та Статуя Христа Спасителя



Статуя Христа Спасителя на Гошівській горі / Фото "Трускавець"

Гошівська гора – найвища точка Трускавця, звідки відкривається неймовірна панорама на місто. У 2020 році там встановили статую Христа Спасителя заввишки 9 метрів. Та оскільки вона ще стоїть на постаменті висотою 3 метри, у загальному виходить 12 метрів. Це найвища статуя Ісуса Христа в Україні.

Вілла Ґопляна та Художній музей Михайла Біласа



Вілла Ґопляна / Фото "Трускавець"

Старовинна вілла Ґопляна збудована у третій період курортної забудови Трускавця (1921 – 1939 роки). Це єдина збережена вілла зрубної конструкції, зведена з тесаних смерекових колод.



Виставкова зала в Художньому музеї Михайла Біласа / Фото "Санаторії Трускавця"

Усередині вілли діє Художній музей Михайла Біласа – перший прижиттєвий музей митця в Україні. Роботи художника представлені у 12 залах, де можна оглянути понад 150 експонатів. Серед них є настінні килими, вишивані сервети, доріжки та подушки, багатопланові сюжетні панно й аплікації. Музей працює щодня, окрім понеділка, з 10 до 18 години.