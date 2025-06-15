Саме тому визначними місцями Славського є не музеї, парки чи старовинна архітектура, а гори. У 2024 році селище відвідали 350 тисяч туристів, зокрема, щоб піднятися на вершини та помилуватися неймовірними краєвидами. 24 Канал розповідає про гірські локації у Славському, де є крісельні підйомники, що ведуть на мальовничі вершини.

Цікаво Східниця, Славсько, Буковель і Яремче: скільки коштує відпочинок у Карпатах у червні

Гора Високий Верх (1242 метри)

Крісельний підйомник, що веде до вершини, розташований у межах гірськолижного комплексу "Захар Беркут". Це найдовша канатна дорога в Україні – понад 2800 метрів. Підйом триває близько 35 хвилин.

На Високому Верху є колиби, де можна поїсти традиційних карпатських страв. Також на вершині пропонують різні види активного відпочинку, зокрема катання на конях, оренду спеціальних велосипедів, квадроциклів тощо.

Гора Тростян (1232 метри)

До гори веде крісельний витяг, що розташований неподалік від залізничного вокзалу Славського. Він має довжину 2750 метрів. У сезонний період витяг працює постійно, а в несезон – лише у вихідні.



Крісельні підйомники у Славському / Фото "Карпатіум"

Біля верхньої станції витягу розташовані кафе, де можна скуштувати бойківські страви. Також є невеликі крамнички із символічними сувенірами.

Влітку на вершині пропонують катання на конях, а також доступна оренда квадроциклів. Взимку – гірськолижні спуски.

Гора Погар (857 метрів)

Крісельний витяг на гору Погар також розташований недалеко від залізничного вокзалу. З вершини відкриваються захопливі краєвиди на Сколівські Бескиди та Славсько. Погар вважають ідеальним місцем для піших маршрутів, адже стежки там оточені хвойними лісами.

Влітку схили гори ідеально підходять для велопрогулянок і хайкінгу, а взимку – для катання на лижах та сноуборді.