Оскільки в Буковелі добре розвинений туризм, там пропонують багато цікавих для відвідування місць, а також різні види відпочинку та розваг, розповідає 24 Канал.

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Цікаві місця, які варто відвідати

Гора Буковель

Одна з найвідоміших гірських точок на курорті – Буковель. Власне, на честь вершини і назвали курорт, адже його збудували в підніжжі цієї гори. Цікаво, що гуцульською говіркою назва автентично звучала як Буков'яль.

На схил гори можна дістатися спеціально обладнаною канатною дорогою. Вартість оглядового квитка для дорослих – 400 гривень. Пільговий, який можуть придбати діти, військовослужбовці, пенсіонери та люди з інвалідністю, – 280 гривень.

Озеро Молодості

Це найбільше штучне озеро в Україні, і вже через це його варто відвідати. Площа становить 6,8 гектара, що є співмірною з високогірним Синевиром.

Біля Озера Молодості облаштована пляжна зона та місця для купання. Вхід – безплатний, є можливість орендувати шезлонг, парасолю, пляжне ліжко тощо.



Озеро Молодості / Фото Bukovel

Місцевий ярмарок

Він розташований у центрі курорту "Буковель". Там можна придбати як дрібнички на згадку, так і їжу to go, орендувати лижне спорядження тощо. Для дітей є атракціони та різні ігрові місця.

Перевернута хата

Це креативна архітектурна споруда "догори ногами", яку будували за реальними технологіями. Вона має фундамент, складається з двох поверхів, а всередині можна побачити справжній сімейний побут, кожна його деталь якого також перевернута догори дриґом.



Перевернута хата / Фото Shelter

Етнопарк "Гуцул Ленд"

Це комплекс багатовікових дерев'яних будинків з ремісничими й мистецькими майстернями, зоопарком і кафе. Стандартний квиток разового відвідування коштує 380 гривень, для дітей віком від 6 до 12 років – 330 гривень. Для військовослужбовців вхід безплатний.

Розваги та відпочинок

Колесо огляду – дорослий квиток коштує 350 гривень, дитячий або пільговий – 250 гривень;

Екстремальна гірська траса "Родельбан" – один дорослий квиток коштує 700 гривень, тандем – 1000 гривень.



Екстремальний спуск на "Родельбані" / Фото Bukovel