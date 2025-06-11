До кожної локації з центру Львова їхати близько 20 – 30 хвилин автомобілем. У вартість вхідного квитка зазвичай входить купання в озері та користування роздягальнями та душовими, розповідає 24 Канал.

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5 озер біля Львова, де можна покупатися цього сезону

"Львівська Швейцарія" у Давидові

Вхід на територію – 300 гривень з дорослих та дітей зростом від 120 сантиметрів. На сторінці відпочинкового комплексу зазначено, що ціна акційна і діє вона до 15 червня. Наступний прайс наразі не вказаний.

"Колиба" в Брюховичах



Пляж у "Колибі" / Фото Google Maps

У відгуках на Google Maps відпочивальники ділилися, що вхід влітку 2024 року коштував 300 гривень. Цьогорічні ціни поки що не відомі, адже купальний сезон лише розпочинається, а офіційної сторінки комплексу немає.

"Альбатрос" у Волі-Гомулецькій

Ціни на відпочинок наразі неоновлені. Остання інформація з прайсом була два роки тому – тоді вхід коштував 100 гривень. Активної офіційної сторінки у відпочинкового комплексу немає.

Sosna Park у Соснівці



Пляж у Sosna Park / Фото Google Maps

Вартість входу в будні дні – 250 гривень. Для дітей зростом від 120 сантиметрів і віком до 12 років, а також для УБД ціна буде нижчою – 150 гривень з особи.

У вихідні дні – 400 гривень за стандартний вхід, 200 гривень – за пільговий.

Palmira Resort у Підберізцях

По буднях ціна за вхід у пляжну зону – 300 гривень, на вихідних – 400 гривень. В оренду також можна взяти шезлонг, який коштує 100 гривень.