Усі пляжі обстежили представники комісій органів місцевого самоврядування із залученням рятувальників. Усюди попередньо перевіряли якість води на наявність шкідливих мікроелементів, і вона виявилася безпечною для здоров'я, розповідає 24 Канал, посилаючись на ЛОВА.

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Які водойми визнали безпечними для купання на Львівщині

Станом на 10 червня 2025 року готовими для безпечного купання є такі пляжі на Львівщині:

у Давидівській громаді:

Давидівська громада, село Давидів – готельно-відпочинковий комплекс "Львівська Швейцарія";

Давидівська громада, село Старе Село – база відпочинку "Бухта вікінгів";

Давидівська громада, село Соснівка – SOSNA PARK;

у Львівській громаді:

Львівська громада, місто Винники – "Емілі Резорт";

Львівська громада, селище Брюховичі – "Колиба";

Львівська громада, село Воля-Гомулецька – відпочинковий комплекс "Альбатрос";



Пляж в озерному комплексі "Колиба" / Фото Google Maps

у Перемишлянській громаді:

Перемишлянська громада, село Коросно – "Гостинний двір";

Перемишлянська громада, місто Перемишляни – міське озеро "Молодіжне".

в інших громадах:

Золочівська громада, місто Золочів – озеро "Молодіжне" в парку "Здоров’я";

Підберізцівська громада, село Підберізці – відпочинковий комплекс "Пальміра резорт";

Моршинська громада, місто Моршин – міський став;

Миколаївська громада, місто Миколаїв – водойма "Задорожнє";

Івано-Франківська громада, село Верещиця – Національний природний парк, озеро для купання та спортивного вилову риби.

Окрім оцінки якості води, до уваги також брали стан виконання вимог "Правил охорони життя людей на водних об'єктах". Мовиться про наявність актів перевірок підводної частини пляжу, інженерне обладнання місць відпочинку, наявність рятувального посту тощо.