Озеро Яплуг належить до групи річкових озер, які сформувалися завдяки розливам Дунаю. Воно розташоване в Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про озеро Яплуг

Озеро утворилося біля гирла річки Ялпуг, підземні джерела якої розташовані в молдовському селі з такою ж назвою. Довжина озера становить 39 кілометрів, ширина – до 6 кілометрів, а його площа складає 149 кілометрів квадратних.

Середня глибина Яплуга невелика – близько 2 метрів. Під час повені та паводка максимально фіксували 6 метрів. Температура води влітку становить +24...+25 градусів. Взимку озеро може замерзати, але льодовий режим нестійкий.



Найбільше озеро в Україні / Фото Wikimapia

У період весняних паводків озеро наповнюється. Однак після будівництва дамби у 1970-ті роки природний обмін із сусідніми водоймами скоротився майже на 75%. Це спричиняє стрімке забруднення Ялпуга, що триває протягом 40 років. І хоч дно озера переважно грязьове та мулисте, вода там зазвичай чиста.

Сумним також є той факт, що з кожним роком рівень забруднення Яплуга тільки збільшується. Причиною цього є також забруднені хімічними та виробничими речовинами річки Молдови, що впадають в озеро. На жаль, місцева влада не може на це вплинути, тому єдине, що залишається – періодично очищувати водойму.



Берег озера / Фото з Вікіпедії

Нині Яплуг використовують для питного водопостачання прилеглих населених пунктів, рибництва, рекреації, а в літні місяці – для зрошування полів. До озера люблять приїжджати рибалки, оскільки там водиться щука, сом, карась, білий амур, раки та інші представники водної фауни.

Озеро Яплуг на Одещині: карта

Чи можна купатися в озері

Болградська міська рада нещодавно нагадувала мешканцям про те, що на її території немає спеціально облаштованих пляжів. Тому в природних водоймах, зокрема в озері Яплуг, купатися не можна. Про це свідчать попереджувальні таблички, встановлені у зонах громадського відпочинку. Однак, незважаючи на попередження, багато людей продовжують купатися в озері Ялпуг, створюючи ризики для свого здоров'я та життя.