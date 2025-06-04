Це найвідоміше та водночас найбільше озеро українських Карпат – Синевир, пише 24 Канал. Озеро розташоване в Хустському районі Закарпатської області, у гірському масиві Внутрішні Ґорґани.

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Як добратися на озеро Синевир

Озеро Синевир відоме кришталево чистою водою, мальовничими краєвидами та густими лісами, що оточують його. Через красу та форму Синевир ще має назву "Морське око".

Синевир є популярним місцем для прогулянок і красивих фотосесій, а добратися до озера надзвичайно легко на авто. Практично до самого озера веде хороша асфальтована дорога.



Озеро Синевир / Фото Михайла Геми (24 Канал)

Зі Львова до озера Синевир можна добратися двома дорогами: через Воловець або Долину. З Івано-Франківська або Чернівці до Синевиру найшвидший шлях також через Долину. З Ужгорода або Мукачева на Синевир можна їхати через Воловець або ж Хуст.

Охочим побачити Синевир доведеться пройти хіба 1 кілометр від контрольно-пропускного пункту "Красний". Біля КПП розташовується парковка, де можна залишити автівку.

Як добратися від КПП до озера Синевир: карта

Зверніть увагу. Відвідування території озера Синевир платне. Для дорослих – 60 гривень, для дітей та студентів – 30 гривень.

Важливо зазначити, що купатися в озері Синевир суворо заборонено.

Яка альтернатива Синевиру