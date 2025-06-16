Мальовнича локація у Вінницькій області

Каоліновий кар'єр – це водойма небесно-блакитного кольору посеред білосніжних пісків. Розташований він у селі Глухівці Вінницької області. Про це повідомляє 24 Канал.

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Оскільки кар'єр діючий, то купатися в озері не можна. Однак це місце чудово підійде для того, щоб помилуватися красивою природою, позасмагати серед білосніжних пісків або ж організувати фотосесію. Також можна організувати дуже естетичний пікнік.

Краще їхати сюди на вихідних, оскільки у будні кар'єр працює і спуститися до озера не вийде.



Кар'єр у Глухівцях / Фото @zysko_serhii

Каоліновий завод у Глухівцях працює ще з 1905 року. У 2007 році завод став частиною групи підприємств Quarzwerke Gruppe та отримав нову назву – Українське Каолінове Товариство. Щороку тут виготовляють понад 240 тисяч тонн каоліну й експортують його у 50 країн світу.



Каоліновий кар'єр / Фото @zysko_serhii

До речі, на Вінниччині є ще одне красиве озеро, яке своїми тропічними пейзажами нагадує Мальдіви – Черепашинецький кар'єр. Купатися у ньому можна, то ж це улюблене місце вінничан для відпочинку влітку.