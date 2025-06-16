Вадим Грінько, який активно мандрує Україною, назвав три області, в які він радить поїхати влітку, щоб отримати максимум вражень і при цьому витратити не багато грошей. Про це повідомляє 24 Канал.

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Небанальні місця для подорожі Україною

Хмельницька область. За словами мандрівника, на Хмельниччині є все – красиві тропічні водоспади, неймовірні палаци і замки, в яких навіть можна залишитися наніч. Мовиться про садибу Сцибор-Мархоцького у селі Отроків. Номер на двох обійдеться всього в тисячу гривень.

Саме тут є унікальне місце в Україні, де можна поплавати з неймовірними краєвидами на каньйон – затоплена Бакота.

Дивіться відео про те, де відпочити в Україні влітку:

Житомирська область. Цей регіон точно не першим спадає на думку, коли мова заходить про відпочинок в Україні. Та саме на Житомирщині розташований славнозвісний Дружбівський кар'єр з бірюзовою водою, який нагадує турецьке Памуккале. Також є області є красиві замки, костели, палаци та інстаграмні місця. Одне з них – це атмосферний Будинок рибалки на Острові кохання поблизу села Старий Солотвин.

Закарпаття. Закарпаття і Крим – єдині регіони в Україні з середземноморським кліматом, то ж тут значно тепліше. На Закарпатті не є тільки гори, а й красиві виноградники, термальні води, озера. Ще одна перевага відпочинку в цьому регіоні – відсутність комендантської години.