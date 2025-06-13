Через безпекову ситуацію ще не у всіх регіонах України розпочався пляжний сезон, зокрема і в областях, які омиває море. В Україні є чимало локацій, куди можна поїхати замість моря, пише 24 Канал.

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Шацькі озера

Шацькі озера – це унікальний природний комплекс у Волинській області, що охоплює понад 30 озер серед лісів. Найвідоміше озеро – це Світязь, яке є найглибшим в Україні.

Іноді Світязь часто порівнюється з морем через його розміри та хвилі у вітряну погоду. Шацькі озера – це чудова альтернатива морю, оскільки вода у водоймах чиста та безпечна для купання. Цілий ряд озер мають офіційно дозволені пляжі для купання.

Ця прекрасна локація підійде як для відпочинку в компанії друзів, так і в сімейному колі. Невелика глибина біля берегів робить озера відносно безпечними для відпочинку з дітьми.



Озеро Світязь / Фото Карпатіум

Слід звернути увагу, що липень і серпень – це пік сезону на Шацьких озерах, тому на цій локації збирається чимало людей. Для тих, хто шукає спокійного відпочинку, слід їхати у червні, коли озера менш переповнені.

На Шацьких озерах розвинена інфраструктура, тому є чимало розваг. Відпочивальники можуть обрати не тільки релакс на пляжах, але й дайвінг, прогулянки на катамаранах чи човнах.

Також існує безліч варіантів для проживання: від готелів, котеджів і садиб до кемпінгів. Яке б житло ви не обрали – обов'язково варто подбати про наявність засобів від комарів, яких на Шацьких озерах вкрай багато.

Відпочинок на річці Дністер

Дністровський каньйон – це один із семи природних чудес України, що простягається через чотири області: Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку. Цей каньйон відомий травертиновими скелями, мальовничими заходами сонця та багатою флорою і фауною.

У Хмельницькій області Дністер утворює мальовничі каньйони, популярні для сплавів, риболовлі та кемпінгу. Також у межах області на Дністрі розташовано понад офіційних з пляжів з інфраструктурою для відпочинку.



Село Стара Ушиця / Фото Олексій Лобицький

Родзинкою річки Дністер є Бакота – затоплене село на березі річки. Бакотська затока приваблює туристів чистою водою, скелями та залишками стародавнього монастиря.

На Дністрі влітку є чимало розваг, які підійдуть для різних категорій людей. Наприклад, можна орендувати човен, чи кататися на гідроциклах, SUP або катамаранах.

Буцький каньйон

У Черкаській області розташована одна з перлин України, яка вражає своєю красою – це Буцький каньйон. Ця локація поєднує у собі неприступні скелі, водоспади й пороги.

Часто мальовничий каньйон у селищі Буки порівнюють з норвезькими фіордами. Каньйон має протяжність приблизно 2,5 кілометра.

Протягом практично всього року в каньйоні можна займатися скелелазінням. Також у каньйоні є кілька ділянок, придатних для купання, особливо біля водоспаду Вир. Вода тут освіжаюча, але неглибока, що підходить для сімейного відпочинку.



Буцький каньйон / Фото Haidamac

Слід врахувати, що більшість туристів відпочивають на трав'янистих галявинах або кам'янистих берегах, адже облаштованих пляжів небагато.

Найкращий час для поїздки – це червень – серпень, коли вода тепла, а погода вже стабільна. Однак у цей період каньйон може бути переповненим через ажіотаж серед мандрівників.

Буцький каньйон менш туристичний, ніж Шацькі озера чи Дністровський каньйон, але його краса приваблює не менше. Цей каньйон дозволяє насолодитися тишею, спробувати свої сили в екстремальних видах спорту або просто розслабитися біля води.