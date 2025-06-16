До Міжнародного дня водоспаду 24 Канал розповідає про п'ять таких творінь природи, що офіційно є найвищими у світі. Кожен із них вартий того, аби хоча б раз у житті ми побували там і побачили цю красу й велич на власні очі.

Читайте також Який океан є найтеплішим, а який – найсолоніший: цікаві факти, про які ви могли не знати

5 найвищих водоспадів у світі

Анхель, Венесуелла



Водоспад Анхель з висоти пташиного польоту / Фото Seven Natural Wonders

Це найвищий у світі безперервний водоспад, висота якого становить 979 метрів, а глибина падіння – 807 метрів. Водоспад падає з краю гори Ауян-тепуї в Національному парку Канайма – об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тугела, Південна Африка



Водоспад Тугела / Фото Advisor.Travel

Це не один водоспад, а цілий комплекс, що розташований у Драконових горах національного парку "Роял Натал". Загальна висота п'яти водоспадів, що вільно спадають, офіційно становить 948 метрів.

Однак у 2016 році чеська наукова експедиція провела нові вимірювання, встановивши, що висота водоспаду становить 983 метри. Тобто Тугела може бути насправді вищою за Анхель.

Трес-Ерманас, Перу



Назва з іспанської перекладається як "Три сестри" / Фото Auri Peru

Третій за висотою водоспад у світі, адже його висота становить 914 метрів. Він розташований у Національному парку Отіші в перуанському регіоні Хунін. Це багаторівневий водоспад з трьома перепадами, що оточений гірським лісом.

Олоупена, США



Ледь помітний для людських очей водоспад / Фото Travel Hawaii

Водоспад заввишки 900 метрів, що розташований у північно-східній частині гавайського острова Молокаї. Він утворився на короткому сезонному потоці та падає через край однієї з найвищих прибережних скель світу.

Водоспад можна побачити тільки з океану або з повітря, оскільки він глибоко врізався в скелі. Його тривалий час навіть не могли знайти.

Юмбілла, Перу



Водоспад Юмбілла / Фото Atlas Obscura

Це водоспад, що розташований поблизу міста Куіспес, у перуанському регіоні Амазонас. Він став всесвітньо відомим з кінця 2007 року завдяки місцевому географічному дослідженню. Юмбілла має висоту 896 метрів і вважається багаторівневим водоспадом, адже складається з чотирьох або п'яти секцій.