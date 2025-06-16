Грейс відкрила для себе чарівну долину з десятками водоспадів. Цей момент вона зняла на відео, що стало популярним в інстаграмі, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Це тихе італійське містечко навідує мало туристів, але воно не гірше за Венецію

Мальовнича долина в Піренеях

Під час походу французькими Піренеями дівчина опинилася в мальовничій долині Цирку Гаварні. Це місце відомий письменник і драматург Віктор Гюго колись назвав "Колізеєм природи".

Я була трохи засмучена вранці через погоду. Але дощ зробив це місце ще чарівнішим,

– поділилася Грейс.

Каскади води, що обрамляють долину, справляють дійсно незабутнє враження. "Я намагалася порахувати водоспади, але це було неможливо. Їх було так багато", – додала мандрівниця.

Британська тревел-блогерка побачила десятки водоспадів: дивіться відео

Її допис прокоментувало чимало користувачів, які назвали долину "скарбом природи":

Це місце – справжній скарб. Я був там багато разів і щоразу вражався;

Природа ховає скарби;

Кому потрібен ШІ, коли є це! Неймовірно;

Щось неземне.

Де розташований Цирк Гаварні: карта