Грейс відкрила для себе чарівну долину з десятками водоспадів. Цей момент вона зняла на відео, що стало популярним в інстаграмі, розповідає 24 Канал.
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Мальовнича долина в Піренеях
Під час походу французькими Піренеями дівчина опинилася в мальовничій долині Цирку Гаварні. Це місце відомий письменник і драматург Віктор Гюго колись назвав "Колізеєм природи".
Я була трохи засмучена вранці через погоду. Але дощ зробив це місце ще чарівнішим,
– поділилася Грейс.
Каскади води, що обрамляють долину, справляють дійсно незабутнє враження. "Я намагалася порахувати водоспади, але це було неможливо. Їх було так багато", – додала мандрівниця.
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Її допис прокоментувало чимало користувачів, які назвали долину "скарбом природи":
- Це місце – справжній скарб. Я був там багато разів і щоразу вражався;
- Природа ховає скарби;
- Кому потрібен ШІ, коли є це! Неймовірно;
- Щось неземне.
Де розташований Цирк Гаварні: карта
Що відомо про водоспади в Цирку Гаварні
Цирк Гаварні розташований у Національному парку Піренеїв. Він відомий своїми льодовиковими утвореннями та дивовижними пейзажами.
Навесні, влітку та восени із джерел у цирку витікають води, утворюючи чимало водоспадів. Далі вони зливаються в потік Гав-де-Гаварні, який своєю чергою утворює річку Гав-де-По, а вона несе свої води по території Франції.
Найбільшим серед водоспадів є Гаварні – другий за висотою водоспад у Європі.