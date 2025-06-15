Комаккьо – містечко, що розташоване в італійському регіоні Емілія-Романья. Саме його іноді називають "Маленькою Венецією" через лагуну та канали, розповідає 24 Канал, поисилаючись на Travel + Leisure.

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Чому варто відвідати Комаккьо

На території містечка дельта річки По зустрічається з узбережжям Адріатичного моря. Воно відоме своїми солончаковими лагунами, які називаються "Валлі ді Комаккьо".



Канал у Комаккьо / Фото Italia.IT

Місцева кухня вирізняється делікатесами, зокрема стравами з вугрів. Рибний ринок датується 17 століттям, і місцеві рибалки досі продають там свій щоденний улов. Досвідчені мандрівники радять відвідати тут стародавню Manifattura dei Marinati – "це музей та майстерня, де зберігаються старі човни та різне обладнання, а ще різні документальні фільми та інтерв'ю, що свідчать про традиції обробки вугра".

Любителям історії також варто відвідати Музей стародавньої дельти, де зберігається вантаж давньоримського корабля, знайденого в Комаккьо в 1981 році. До важливих історичних будівель зараховують ще стародавній собор Сан-Кассіано, Лоджія дель Грано та Годинникова вежа.

Комаккьо на карті:

А щоб вповні намилуватися природою, туристи радять організувати екскурсію човном чи просто на велосипеді до Саліна-ді-Комаккьо та Валле-Кампо. Там гніздуються численні види птахів, зокрема прекрасні рожеві фламінго.

Найкращий період для відвідування Комаккьо триває з квітня до середини жовтня. Зокрема, у перші вихідні жовтня проводять фестиваль їжі, присвячений вугру, з дегустаціями та вуличними шоу.