Палац відкриває туристам багату історію важливої для регіону родини, а ще й дарує приємні враження від культури та природи. 24 Канал із посиланням на портал "Хмельниччина Туристична" та Хмельницьку обласну раду розповість про нього докладніше.

Де на Хмельниччині є загадковий палац із водоспадом у красивому парку?

Мовиться про палац Орловських – це одна з визначних історичних пам'яток Хмельницької області. Вона розташована у селі Маліївці поблизу міста Новодунаївці.

Палац був серцем маєтностей родини Орловських, які володіли багатьма землями та лісовими угіддями. А споруджений він наприкінці XVIII століття.

Його будував у стилі класицизму видатний архітектор Доменіко Мерліні. А ландшафтний дизайн парку розробив відомий ірландський паркобудівничий Діонісій МакКлер.

Секрети палацу Орловських у Маліївцях: дивіться відео yaryna_paslavska

На території маєтку є двоповерхова будівля з класичними колонами, великими вікнами та трикутними фронтонами. Поруч – парк площею у близько 17 гектарів з рідкісними рослинами, джерелами питної води, а ще з мальовничим водоспадом.

У палаці колись були розкішні зали, бібліотеки, чоловічі та жіночі кімнати, де господарі дотримувалися особливого етикету. На зараз у палаці діє історико-культурний музей, відкритий для екскурсій.

Водоспад у Маліївцях дійсно дуже красивий: дивіться відео LevaDumka

