Одне з найтуристичніших міст в Україні – Кам'янець-Подільський. На його теренах розташований однойменний старовинний замок, в якому панує особлива атмосфера Середньовіччя. Тисячі туристів їдуть сюди побачити легендарне місце, що називають "квіткою на камені".

Travel24 розповість вам історію, легенди та цікаві факти про Кам'янець-Подільську фортецю.

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Замок у Кам'янці-Подільському, збудований на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич, входить до складу історико-архітектурного заповідника "Кам'янець". Сама фортеця внесена до Списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до 7 чудес України.



Кам'янець-Подільський замок / wikipoints.ru

Історія

Коли саме була зведена перша оборонна споруда на цьому місці, точних даних немає. Вчені досі сперечаються на цю тему. Одні схиляються до IX ст., інші – до XI ст. Єдине, в чому вони сходяться, це те, що в XI ст. на цьому місці стояв дерев'яний частокіл, що оберігав частину Галицько-Волинського князівства. Після масштабної пожежі у XIII ст. дерево прийшлося замінити на камінь. Щоправда, така новація зовсім не вберегла місто від жорстокого хана Батия. У 1240 році він зумів знищити половину населення міста та поневолити на довгих сто років вцілілу частину.

1362 рік – кардинальний поворот в історії фортеці. Від чужинців її рятує великий литовський князь Ольгерд, що під Синіми водами вщент розбиває лютих недругів. Відтак, замок переходить у власність п'ятьох братів, племінників князя: Костянтина, Федора, Бориса, Юрія та Олександра. Розпочинається масштабна реконструкція, він набуває сучасних рис. По 1793 рік Кам'янець-Подільська фортеця стає стратегічним королівським містом, центром польського воєводства.



Мури Кам'янець-Подільського замку / expresstour.com.ua

Після Польщі у право власності вступила Російська Імперія, яка володіла Кам'янцем до приходу СРСР. Далі на замок чекала російсько-турецька війна 1809-1812 роки, І та II Світова війна та багато інших подій, але замок зумів встояти.

Старий замок

Старий замок – це серце твердині. Він має площу близько 1,5 гектара. Збудований у формі неправильного чотирикутника, периметр якого оточують 11 башт (або веж): Папська, Ляська (Біла), вежа Ковпак, Західна, вежа Рожанка, Лянцкоронська, Чорна вежа та інші.



Старий замок / 3849.com.ua

Новий замок

Нова фортеця з'явилася для посилення обороноздатності старого замку та його захисту. Мури зводили після консультацій із голландськими фахівцями. Стіни нового замку укріплюють два бастіони: Південний та Північний. Щоб можна було потрапити на територію Старого замку, спорудили підвісний міст. На відміну від старого замку, споруди замку нового збереглися значно гірше.

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Легенда

Одна із найкрасивіших легенд про фортецю розповідає про похід турків на Кам'янець-Подільський. Турецький султан Осман II переміг Хотин і вже готувався загарбати Кам'янецький замок. Для цього взяв з собою 200 тисяч війська. Чи то неприступність замку налякала володаря, чи навпаки, заворожила, та не міг він відвести погляду від фортеці. Султан запитав у свого вірного слуги: "Хто звів такий дивовижний замок?" Слуга, вражений не менше султана, відповів: "Сам Аллах приклав сюди руку!" Осман II відповів: "Тоді самому Аллахові й завойовувати це місто!" – і, повернувши свої війська, покинув ці землі назавжди.



Кам'янець-Подільський / ngp-ua.info

Цікаві факти

За всю свою історію місто-фортеця було взяте всього двічі: 1393 року твердиню захопив литовський князь Вітовт, а 1672 року, завдяки великій численності війська, містом заволоділи турки

Фортецю збудували до часів появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю кам'яними

Кам'янець-Подільський замок був у фільмах "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Тарас Бульба", "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Народжені бурею"

У фортеці проводять різноманітні фестивалі: "Остання столиця", "Земля героїв" та "Terra Heroica"

Щороку тут відбувається фестиваль повітряних куль



Фестиваль повітряних куль / doba.ua

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