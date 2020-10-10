Одно из самых туристических городов в Украине – Каменец-Подольский. На его территории расположен одноименный старинный замок, в котором царит особая атмосфера Средневековья. Тысячи туристов едут сюда увидеть легендарное место, что называют "цветком на камне".

Travel24 расскажет вам историю, легенды и интересные факты о Каменец-Подольской крепости.

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Замок в Каменце-Подольском, построенн на скалистом полуострове в каньоне реки Смотрич, входит в историко-архитектурный заповедник "Каменец". Сама крепость внесена в Список памятников мирового наследия ЮНЕСКО и входит в 7 чудес Украины.



Каменец-Подольский замок / wikipoints.ru

История

Когда именно была возведена первое оборонительное сооружение на этом месте, точных данных нет. Ученые до сих пор спорят на эту тему. Одни склоняются к IX в., другие – к XI в. Единственное, в чем они сходятся, это то, что в XI в. на этом месте стоял деревянный частокол, оберегающий часть Галицко-Волынского княжества. После масштабного пожара в XIII в. дерево пришлось заменить на камень. Правда, такая новация совсем не уберегла город от жестокого хана Батыя. В 1240 году он сумел уничтожить половину населения города и поработить на длинных сто лет уцелевшую часть.

1362 – кардинальный поворот в истории крепости. От чужаков ее спасает великий литовский князь Ольгерд, что под Синими водами полностью разбивает сильных недругов. Следовательно, замок переходит в собственность пяти братьев, племянников князя: Константина, Федора, Бориса, Юрия и Александра. Начинается масштабная реконструкция, он приобретает современные черты.



Стены Каменец-Подольского замка / expresstour.com.ua

По 1793 лет Каменец-Подольская крепость становится стратегическим королевским городом, центром польского воеводства. После Польши в право собственности вступила Российская Империя, которая владела Каменец до прихода СССР. Далее на замок ждала русско-турецкая война 1809-1812 года, и II Мировая война и многие другие события, но замок сумел устоять.

Старый замок

Старый замок – это сердце крепости. Он имеет площадь около 1,5 гектара. Построенный в форме неправильного четырехугольника, периметр которого окружают 11 башен (или башен): Папская, польски (Белая), башня Ковпак, Западная, башня Рожанка, Лянцкоронская, Черная башня и другие.



Старый замок / 3849.com.ua

Новый замок

Новая крепость появилась для усиления обороноспособности старого замка и его защиты. Стены возводили после консультаций с голландскими специалистами. Стены нового замка укрепляют два бастиона: Южный и Северный. Чтобы можно было попасть на территорию Старого замка, построили подвесной мост. В отличие от старого замка, сооружения замка нового сохранились значительно хуже.

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Легенда

Одна из самых красивых легенд о крепости рассказывает о походе турок на Каменец-Подольский. Турецкий султан Осман II победил Хотин и уже готовился захватить Каменецкий замок. Для этого взял с собой 200 тысяч войска. То неприступность замка напугала обладателя, или наоборот, заворожила, что не мог отвести взгляда от крепости. Султан спросил у своего верного слуги: "Кто свел такой удивительный замок?" Слуга, пораженный не менее султана, ответил: "Сам Аллах приложил сюда руку!" Осман II ответил: "Тогда же Аллаху и завоевывать город!" – и, повернув свои войска, покинул эти земли навсегда.



Каменец-Подольский / ngp-ua.info

Интересные факты

За всю свою историю город-крепость был взят всего дважды: в 1393 году крепость захватил литовский князь Витовт, а 1672 года, благодаря большой численности войска, городом завладели турки

Крепость построили во времена до появления огнестрельного оружия, поэтому башни замка и города были полностью каменными

Каменец-Подольский замок был в фильмах "Тот, кто прошел сквозь огонь", "Тарас Бульба", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Рожденные бурей"

В крепости проводятся различные фестивали: "Последняя столица", "Земля героев" и "Terra Heroica"

Ежегодно здесь проходит фестиваль воздушных шаров



Фестиваль воздушных шаров / doba.ua

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